湖人AD退役心願曝光！一天打9小時電動 遊戲直播成唯一交流管道
洛杉磯湖人球星「AD」Anthony Davis在近期受邀擔任知名Youtube節目《Join The Lobby》，節目中Anthony Davis也聊到自己在球場外的生活，他提到了自己的遊戲直播，他也表示等他自己退役後，可能每天會打9個小時的遊戲，但現在的自己大概直播3個小時就會感覺眼睛很痛，需要下播，由於Anthony Davis沒有使用社群媒體的習慣，所以對於他來說，開直播打遊戲成為他和球迷交流的另一種方式。
記者吳政紘/綜合報導
Anthony Davis有空閒時間時，都會在知名遊戲直播平台《Twitch》進行直播，玩的遊戲通常是《GTA5》或是《決勝時刻》，有時候還會跟其他NBA球星一起「連麥」打遊戲，有一次Anthony Davis直播時，接到「詹皇」Lebron James的電話，讓一起直播的Dennis Schroder當場傻眼。
沒用社群媒體 AD用遊戲直播和球迷交流
雖說退役後自己要打9個小時的遊戲，但在節目中，AD也提到自己現在還不太能直播太久，「有一天我直播了3小時的游戲，我就出現幻覺了。就是在椅子上坐那麼久，盯著電腦螢幕看。我看到自己直播了2小時17分鐘左右，我就說我準備下播了，這不適合我，差不多就這樣了。我就是做不到，我的眼睛開始灼痛。」
Anthony Davis在去年停用自己的IG和X後，直播成為他唯一和球迷互動的平台，對此他也表示：「我想要開直播，我覺得這是很酷的互動方式，另一種交流方式，特別是在我現在沒有社群媒體的情況下。」他也笑說每個人都跟他說應該要開直播，但我跟他們說我一最多就是兩個小時，不能再多了。