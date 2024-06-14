618網購、家電優惠懶人包　蝦皮當日免運、PChome 24h超取請吃冰

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📍 Momo
6月15日起momo再掀一波「雙重夜貓加碼」活動，包含「夜貓滿額送100元mo幣」，6月17日前每天凌晨00:00至03:00累積消費滿3,000元，即可登記領取限量回饋；以及「夜貓限時搶168神券」，6月15日至6月18日天天凌晨00:06限時開搶168折價券。6月15日起至6月17日開跑「滿額送Haagen-Dazs單球冰淇淋券(杯裝)」，單日累積消費滿2000元就能登記限量領取。6月18日當天累積消費滿2000元，就能享有美食三選一登記資格，任選麥當勞麥香魚、全家便利商店蛋糕或是老賴紅茶+珍珠。
📍 PChome 24h購物
即日起至6/18集結AI科技夯品、日用囤貨、節能家電、戶外休閒、旅遊票券、美妝保養及健康飲食等眾多品類，全場下殺最低12折起。包括APP天天簽到領 P幣、紅包抽抽樂最高再拿618 P幣、天天00:00與12:00開搶滿額折價券、限時瘋搶88元限量箱購BOXMAN衛生紙、指定時段雙重加碼LINE購物4%回饋及全站4% P幣回饋， 7-11超商取貨滿額登記送香辣炸雞球、全家超商取貨滿額登記送全家霜淇淋Fami!ce兌換券等。
📍蝦皮購物
6月18日 全站不限店家消費滿199元，並選擇蝦皮店到店寄送即享免運，還有限量0元起免運吃到飽。 即日起，進站開放領全站18折神券，6/18當日0、12、18、20點消費滿1000元最高限折999元。即日起至6/18，分享「618全民年中慶」活動頁面給好友，達指定人數即可領取蝦幣，天天分享618人最高可領取19158蝦幣。 6/18當日凡下單即可領蝦幣68%回饋券，消費滿5000元最高回饋3400蝦幣。618當天還有玩蝦皮遊戲瓜分2,000蝦幣，加碼再抽iPhone 15活動。
📍 Yahoo
6/14起至6/18全站消費滿5000送550，單日滿額最高送5500購物金、天天中午12點限時1小時加碼，消費滿萬再送1000購物金、刷指定銀行信用卡最高回饋20%，購衷心會員消費滿額還可再抽16800超贈點。Yahoo奇摩拍賣同步祭出618好康優惠，全站滿2000送10%超贈點、指定類別滿5000再抽50%超贈點、每週二7-ELEVEN全站滿199享免運。
📍淘寶
即日起至6月20日，活動商品享立減85折優惠，或天貓和淘寶平台的跨店購物滿人民幣300立減50。累積消費滿人民幣618元，即可登錄參加抽獎，有機會抽中紅包折扣碼、iPhone 15、機票兌換券等，下單選擇7-ELEVEN取貨還能獲得50元台幣購物金。選擇官方直郵並使用超商取貨的用戶，即可免費升級享稅費全包及售後保障服務；選擇7-ELEVEN取貨的淘友，也有機會獲得中杯熱美式兌換券或7-ELEVEN購物金。
🟡 3C配件、家電品牌
📍三星商城
活動期間為即日起至6月20日，購買Galaxy S24旗艦系列商城限定色，加碼贈送王品集團商品卡1000；Galaxy S23 Ultra祭出近7折超親民入手；此外還有配件最低3折起。Samsung Wallet於日前升級新制Samsung Rewards點數回饋機制，1點可折1元，此外，若以LINE購物與LINE Pay在三星商城購買指定產品，則最高可獲LINE POINTS 10%+2%回饋。活動期間於三星智慧館購買指定產品，最高現折2,000，再享穿戴裝置超殺加購價、延長保固1年等。
📍雙全生活館
即日起至6/18在自家電商平台上祭出特價優惠，針對熱銷的PHILIPS行動週邊產品如PHILIPS黑金剛磁吸行動週邊系列、PHILIPS放心充十合一行動電源、PHILIPS口袋行動電源、PHILIPS太陽能行動電源等眾多產品，任選兩件可享95折，即日起到6/18結帳金額1元起，再送618 D幣，1 D幣等同1元現金，可用作下次結帳使用。雙全國際也將在6/15-6/19推出會員專屬活動，在LINE上推出限時9折賣場，購買行動週邊類產品如行動電源、充電線，或是季節家電產品如電風扇、循環扇等享9折。
📍CASETiFY
6 月 14 日至 6 月 20 日推出一連七天優惠活動，凡於 CASETiFY 台灣官方網站與全台 CASETiFY STUDiO 品牌概念店購買指定商品（聯名系列與新產品不適用），消費滿 2500 元可享 9 折優惠、滿3500 元則享最低 8 折優惠。
🟡電信業者
📍遠傳電信
即日起至6月21日止，上遠傳電信網路門市新辦門號、或攜碼簽約的新客戶，指定4G單門號 499元以上資費並簽約24個月方案，享三大專屬好禮：5G飆網 49GB流量 + 600元購物金、 各家電3C好物超低加價購、抽7-11超商禮券。老客戶續約指定月付999元至1,199元資費，綁約30個月方案，手機或3C商品最高折價2000元；月付1399元以上綁約30個月方案，最高折價2500元。老客戶申辦第二個門號，月付149元即享上網輕速飽，指定方案最高送3500元購物金。