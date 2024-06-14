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交通安全小尖兵出爐！高市交通安全學藝競賽學子展創意

▲高雄市交通安全學藝競賽頒獎典禮今(14)日在勝利國小舉行，有7百件作品參賽，共250件作品得獎。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.14）
▲高雄市交通安全學藝競賽頒獎典禮今(14)日在勝利國小舉行，有7百件作品參賽，共250件作品得獎。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.14）

記者陳美嘉／高雄報導

高雄市交通安全學藝競賽頒獎典禮今(14)日在勝利國小舉行，有7百件作品參賽，分成創意廣告影片、LINE貼圖設計、繪本創作、海報設計、四格漫畫五大類進行評選。最後選出特優25件、優等34件、甲等40件、佳作151件，共250件作品得獎。其中高中職組以海青工商囊括甲等以上最多獎項計11件；國中組甲等以上最多小港國中、青年國中各計3件；國小組甲等以上正興國小最多計11件。

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教育局專門委員劉靜文嘉勉在場的學子們都是最優秀的交通安全小尖兵，除了有很棒的藝術創作天分，也同時具備學習交通安全的初心，很值得鼓勵。劉靜文指出，教育局重視學生交通安全，除定期辦理相關研習課程、講座宣導與競賽活動，更積極建構全市交通安全教育資訊網，將交通安全活動訊息、教材資源、宣導資料等放置於網頁中，提供各級學校參考使用。

▲國小組獲獎甲等以上正興國小最多計11件。（圖／高市府教育局提供）
▲國小組獲獎甲等以上正興國小最多計11件。（圖／高市府教育局提供）
劉靜文提醒，暑假將屆，學生出門在外應多留意交通安全，尤其是騎機車的同學，應先持有駕照才能上路，上路後應確實戴好安全帽、遵守紅綠燈號誌、不搶快，也避免與汽車爭道或穿梭於車陣中，絕不做危險的駕駛行為。

楠陽國小三年級學生林以晨、李芯年，以四格漫畫呼籲走路不滑手機、酒後不開車，畫風寫實令人心生警愓，獲得評審們肯定，雙雙獲得特優佳績。LINE貼圖設計高中職組特優的海青工商學生劉宇芩、麥家瑜，作品名稱為「別狐亂走」，2人說，起初想好的名字為「別胡亂走」，將其中「胡」字改成狐狸的「狐」，並以狐狸的各種特徵元素設計角色。

▲會場外佈置了優勝作品展示區，讓大家能藉此機會互相觀摩各校的創作成果。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.14）
▲會場外佈置了優勝作品展示區，讓大家能藉此機會互相觀摩各校的創作成果。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.14）
以同學失戀發想主題「失戀無罪」，小港區中山國中學生吳妤婕、李品辰、陸宣云與佘恩琪、黃馨霈、簡裴宣奪得國中組創意影片特優，全片詼諧幽默，除了呼籲酒後不開車，尤其是提醒失戀的男女朋友千萬不要酒後駕車，以免增加更多的悲劇，相信下一個會更好。

此外，鹽埕區忠孝國小三年級學生楊翔硯、王鏵霆、許景述及郭懿東，獲得國小北區特優創意廣告影片，共同創作主題「交通安全-開心鬼」，發想來自香港經典電影《開心鬼》，內容結合行人安全的理念，讓「開心鬼」透過自己的隱身優勢，守護行人安全，成為最佳交安代言人。

高市府教育局年度交通安全學藝競賽活動，提供一個平台將生硬的交通安全宣導內容，結合影片拍攝、海報設計、繪畫創作，並透過老師指導學生的方式，寓教於樂，達到師生共學、潛移默化的成效，將交通安全知識融入作品中。作品產出的歷程，除了能建立學生交通安全正確觀念，更有助於強化學生遵守法規的意識，相當有意義。

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