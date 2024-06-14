交通安全小尖兵出爐！高市交通安全學藝競賽學子展創意

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劉靜文提醒，暑假將屆，學生出門在外應多留意交通安全，尤其是騎機車的同學，應先持有駕照才能上路，上路後應確實戴好安全帽、遵守紅綠燈號誌、不搶快，也避免與汽車爭道或穿梭於車陣中，絕不做危險的駕駛行為。
楠陽國小三年級學生林以晨、李芯年，以四格漫畫呼籲走路不滑手機、酒後不開車，畫風寫實令人心生警愓，獲得評審們肯定，雙雙獲得特優佳績。LINE貼圖設計高中職組特優的海青工商學生劉宇芩、麥家瑜，作品名稱為「別狐亂走」，2人說，起初想好的名字為「別胡亂走」，將其中「胡」字改成狐狸的「狐」，並以狐狸的各種特徵元素設計角色。
以同學失戀發想主題「失戀無罪」，小港區中山國中學生吳妤婕、李品辰、陸宣云與佘恩琪、黃馨霈、簡裴宣奪得國中組創意影片特優，全片詼諧幽默，除了呼籲酒後不開車，尤其是提醒失戀的男女朋友千萬不要酒後駕車，以免增加更多的悲劇，相信下一個會更好。
此外，鹽埕區忠孝國小三年級學生楊翔硯、王鏵霆、許景述及郭懿東，獲得國小北區特優創意廣告影片，共同創作主題「交通安全-開心鬼」，發想來自香港經典電影《開心鬼》，內容結合行人安全的理念，讓「開心鬼」透過自己的隱身優勢，守護行人安全，成為最佳交安代言人。
高市府教育局年度交通安全學藝競賽活動，提供一個平台將生硬的交通安全宣導內容，結合影片拍攝、海報設計、繪畫創作，並透過老師指導學生的方式，寓教於樂，達到師生共學、潛移默化的成效，將交通安全知識融入作品中。作品產出的歷程，除了能建立學生交通安全正確觀念，更有助於強化學生遵守法規的意識，相當有意義。