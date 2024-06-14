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歐陽娜娜路邊被韓男搭訕「當場給電話」！男子1行為嚇到她秒封鎖

▲歐陽娜娜在學校路邊被韓男搭訕「當場給電話」！男子後續1行為讓她嚇到秒封鎖對方。（圖／歐陽娜娜微博）
▲歐陽娜娜在學校路邊被韓男搭訕「當場給電話」！男子後續1行為讓她嚇到秒封鎖對方。（圖／歐陽娜娜微博）

記者洪生儒／綜合報導

藝人歐陽娜娜先前才剛從美國伯克利音樂學院畢業，各界都相當關注她接下來在演藝圈的表現，而她除了事業受到關注之外，感情生活也是備受矚目。歐陽娜娜近日在中國綜藝節目中談論是否有被追求過的經驗，她則主動透露自己在學校曾經被一位韓國男生搭訕，甚至還給了對方自己的電話號碼，可是搭訕男後續的行為讓她被嚇得趕緊將對方封鎖。

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歐陽娜娜在節目中回憶起自己在學校的3個學期裡，曾經有被搭訕過一次，當時她背著琴往學校跑去，突然被一位男同學攔下，對方問她是不是同一間學校的學生，隨後又接著問她有沒有男朋友，歐陽娜娜當下也老實回覆對方自己沒有男友。

▲歐陽娜娜近日在節目中透露自己在學校曾經被一位韓國男生搭訕，甚至還給了對方自己的電話號碼。（圖／歐陽娜娜微博）
▲歐陽娜娜近日在節目中透露自己在學校曾經被一位韓國男生搭訕，甚至還給了對方自己的電話號碼。（圖／歐陽娜娜微博）
接著，男同學便詢問了歐陽娜娜的電話號碼，她本來打算寫下其他人的電話給對方，但礙於自己背不出其他人的電話號碼，所以最後只好將自己的號碼給了對方。男同學一拿到電話號碼，也馬上存進手機，並當場撥通電話確定是歐陽娜娜本人的號碼，而歐陽娜娜則以上課要遲到為由趕緊離開。

事後，男同學很快就傳訊息稱讚歐陽娜娜很可愛並且邀她有空一起出去喝咖啡，但沒想道歐陽娜娜才兩個小時沒有回覆對方，男同學又傳訊息來問她「你是不是不想和我出去？」歐陽娜娜見狀覺得心裡很害怕，她表示：「他的口氣讓我覺得蠻害怕，而且只是2小時沒回，你就又來找我，這讓我覺得我們連普通朋友都做不了。」主持人也好奇詢問是不是男同學顏值沒過關，歐陽娜娜則表示：「其實還可以，他長得蠻端正的。」但最後歐陽娜娜還是選擇封鎖了對方。

▲▼歐陽娜娜在節目中回憶起自己在學校的3個學期裡，曾經有被搭訕過一次，當時她背著琴往學校跑去，突然被一位男同學攔下，對方問了她一些問題並向她要了電話號碼。（圖／微博）
▲▼歐陽娜娜在節目中回憶起自己在學校的3個學期裡，曾經有被搭訕過一次，當時她背著琴往學校跑去，突然被一位男同學攔下，對方問了她一些問題並向她要了電話號碼。（圖／微博）
 
▲歐陽娜娜因為男同學太過積極而覺得害怕，她表示：「他的口氣讓我覺得蠻害怕，而且只是2小時沒回，你就又來找我，這讓我覺得我們連普通朋友都做不了。」（圖／微博）
▲歐陽娜娜因為男同學太過積極而覺得害怕，她表示：「他的口氣讓我覺得蠻害怕，而且只是2小時沒回，你就又來找我，這讓我覺得我們連普通朋友都做不了。」（圖／微博）

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