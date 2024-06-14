LINE Pay宣布2025年退出日本市場 「手機支付」他推這方式無腦付
LINE雅虎與LINE Pay今（14）日稍早宣布結束日本國內的LINE Pay服務，所有營運於明（2025）年4/30終止。消息一出，有不少網友感到震驚，畢竟台灣有不少民眾是LINE Pay的愛用者，幸而，台灣LINE Pay服務繼續不受影響。部分網友對結束LINE Pay服務不意外，並表示「日本現在都用PayPay」、「PayPay跟LINE Pay就同一家公司的產品，業務整合啦」。但有網友表示，一堆Pay太複雜，「去國外到處都無腦Apple pay」，也有網友認為，直接掏出現金跟信用卡最爽。
記者魏妤庭／台北報導
據日媒報導，日本LINE Pay所有營運將在明年4月底結束，但台灣、泰國的LINE Pay服務仍會繼續不受影響。只是未來台灣人前往日本旅遊，將無法再使用LINE Pay服務，用戶可以選擇將LINE Pay內的餘額移到同為軟銀集團旗下行動支付品牌PayPay使用。
消息一出，引發不少網友討論，有網友就表示，「日本都用PayPay之類的」、「PayPay太泛用的關係吧」、「是因為日本yahoo自己有Paypay了」、「去日本用paypay很爽 非常普及」，另外也有網友提到，LINE Pay結束後，原本的LINE Pay餘額會轉到PayPay，因兩者母公司都隸屬軟銀，這次結束LINE Pay屬於業務整合。
此外，雖然有網友認為，日本之後不能使用LINE Pay，自己是LINE Pay愛用者，覺得有些可惜。但也有網友指出，「台灣Line pay又不能在日本Pay」、「五月去日本 LinePay 直接顯示無法用」。
除了PayPay受到日本民眾喜愛外，其實有不少日本民眾會使用Apple Pay，有網友表示，「Apple Pay在日本趴趴走」、「Apple Pay屌打，有刷卡機就能用」、「感應信用卡Apple Pay這類型最好用」、「 一堆Pay太複雜，去國外到處都無腦apple pay」。也有網友表示，各種Pay太複雜，最簡單的還是現金跟直接掏信用卡最爽。