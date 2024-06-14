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變頻冷氣「超省電王牌」不輸日立、大金！內行改吹這台：安靜又涼

▲變頻冷氣最後一波汰換機會要把握！炎炎夏日來臨，家裡一定要有一台省電又好吹的冷氣才行。（圖／記者徐銘穗攝）
▲變頻冷氣最後一波汰換機會要把握！炎炎夏日來臨，家裡一定要有一台省電又好吹的冷氣才行。（圖／記者徐銘穗攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日到來，近日許多縣市應該都能感受的「高溫來襲」，冷氣已經準備全面動工，最後一波汰換老舊冷氣的機會可要好好把握！近日就有網友討論「國際牌Panasonic的冷氣是否推薦」結果貼文釣出不少愛好使用者，過去就連家電老闆娘也認證，國際牌的省電能力完全不輸大牌日立、大金。

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一名網友在臉書社團「冷氣空調技術分享區」貼文指出「家裡最近要一次更換2台變頻冷氣，吹了10幾年的窗型冷氣要退休了，看了好多人大牌都推日立跟大金，上網爬了國際牌Panasonic說是蠻省電，評價也不錯，有沒有人有吹過國際牌冷氣可以分享？」

▲變頻冷氣使用時設定的溫度與風量模式，都與耗電量高低息息相關。（圖／記者徐銘穗攝）
▲台灣人購買冷氣經常都是以日立、大金為取向，畢竟長年好口碑，創造好的銷售量。（圖／記者徐銘穗攝）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「國際牌真的有在省電....好吹又安靜」、「國際牌一般就已經很省電了，旗艦系列更不用說，CSPF值超高的」、「國際省電好吹又耐用，價位也公道，家裡三個房間都裝國際牌冷氣」、「之前換了國際牌之後，夏天24小時都沒在關，兩個月帳單不到2000元，覺得超划算」。

國際牌Panasonic冷氣超省電！家電行老闆比較認證

而過去熊令家電老闆娘也拍片表示，如果用冷房功率落在2.2KW，且坪數大致相近的情況下，Panasonic國際牌冷氣的耗電量完全不會輸給大牌日立以及大金，以下是老闆娘列出的一線品牌機型、耗電量比較：

📍三菱重工：DXC25ZST-W「2-4坪」一級效能變頻冷暖空調：每年耗電量約485度
📍Panasonic國際牌：CU-K22FHA2「3坪」一級效能變頻冷暖空調：每年耗電量約415度
📍HITACHI日立：RAC-22YP「2-3坪」一級效能變頻冷暖空調：每年耗電量約418度
📍DAIKIN大金：RHF25VAVLT「3-4坪」一級效能變頻冷暖空調：每年耗電量約470度

綜合以上的數字可以發現，在一線品牌的部分，在差不多耗電功率、使用坪數的機台之下，可以發現最省電的是「Panasonic國際牌」415度，不過緊追在後的還有「HITACHI日立」418度。

▲住宅是否容易達到月用千度？台電就透露，冷氣如果「這樣吹」就很容易達標。（圖／記者張嘉哲攝）
▲「國際牌Panasonic冷氣」的省電程度不輸給大牌日立、大金，價格也不是最頂尖，深受不少人喜愛。（圖／記者張嘉哲攝）
國際牌Panasonic冷氣真實體驗心得！吹24小時電費不怕爆

而《NOWnews》記者的租屋處正巧就是「國際牌Panasonic冷氣」，目前入住四年冷氣都沒壞過也沒有異常，以6坪套房來說，冷房速度非常快速，重點是非常安靜，雖然房東已經忘記當初購買的型號為多少，但結論是「國際牌Panasonic冷氣」的品質完全不會輸給其他一線品牌。

記者去年在6月實施一個月24小時不斷電冷氣挑戰，都是開27度加上電風扇情況，即便出門也不將冷氣關閉，結果一個月電表總共跳了139度，這還包含了房間內所有的用電，因此實際上冷氣的耗電費用更低，以炎炎夏日在家一定要開冷氣的情況下，個人認為相當划算！如果還在猶豫要換哪家品牌的冷氣的話，國際牌Panasonic或許是你可以考量的好廠牌哦！

▲記得不要開開關關冷氣，否則壓縮機不斷重新啟動，電費只會越來越貴喔！（圖/記者張嘉哲攝）
▲記者租屋處就是使用「國際牌Panasonic冷氣」，既省電安靜又耐用，是一個不錯的冷氣品牌選擇！（圖/記者張嘉哲攝）

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