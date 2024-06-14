變頻冷氣「超省電王牌」不輸日立、大金！內行改吹這台：安靜又涼

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「國際牌真的有在省電....好吹又安靜」、「國際牌一般就已經很省電了，旗艦系列更不用說，CSPF值超高的」、「國際省電好吹又耐用，價位也公道，家裡三個房間都裝國際牌冷氣」、「之前換了國際牌之後，夏天24小時都沒在關，兩個月帳單不到2000元，覺得超划算」。
國際牌Panasonic冷氣超省電！家電行老闆比較認證
而過去熊令家電老闆娘也拍片表示，如果用冷房功率落在2.2KW，且坪數大致相近的情況下，Panasonic國際牌冷氣的耗電量完全不會輸給大牌日立以及大金，以下是老闆娘列出的一線品牌機型、耗電量比較：
📍三菱重工：DXC25ZST-W「2-4坪」一級效能變頻冷暖空調：每年耗電量約485度
📍Panasonic國際牌：CU-K22FHA2「3坪」一級效能變頻冷暖空調：每年耗電量約415度
📍HITACHI日立：RAC-22YP「2-3坪」一級效能變頻冷暖空調：每年耗電量約418度
📍DAIKIN大金：RHF25VAVLT「3-4坪」一級效能變頻冷暖空調：每年耗電量約470度
綜合以上的數字可以發現，在一線品牌的部分，在差不多耗電功率、使用坪數的機台之下，可以發現最省電的是「Panasonic國際牌」415度，不過緊追在後的還有「HITACHI日立」418度。
國際牌Panasonic冷氣真實體驗心得！吹24小時電費不怕爆
而《NOWnews》記者的租屋處正巧就是「國際牌Panasonic冷氣」，目前入住四年冷氣都沒壞過也沒有異常，以6坪套房來說，冷房速度非常快速，重點是非常安靜，雖然房東已經忘記當初購買的型號為多少，但結論是「國際牌Panasonic冷氣」的品質完全不會輸給其他一線品牌。
記者去年在6月實施一個月24小時不斷電冷氣挑戰，都是開27度加上電風扇情況，即便出門也不將冷氣關閉，結果一個月電表總共跳了139度，這還包含了房間內所有的用電，因此實際上冷氣的耗電費用更低，以炎炎夏日在家一定要開冷氣的情況下，個人認為相當划算！如果還在猶豫要換哪家品牌的冷氣的話，國際牌Panasonic或許是你可以考量的好廠牌哦！