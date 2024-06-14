公托9倍增狂贏胡志強、林佳龍 盧秀燕靠這招讓台中人願生敢養
台中市長盧秀燕今天視察南屯建功托嬰中心，透露自己剛上任時，全台中只5所公托，如今衝到45所成為「9倍增」，最大竅門是「不要找地、不要蓋房子」，大量利用現有閒置空間。她強調只要找到對的方法，願景就能儘快實現，也呼籲大家幫忙找場地，希望有天家長不必辛苦抽籤，也能輕鬆讓孩子就讀公托公幼，讓台中人願生敢養。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（14）日上午視察日前開始營運的南屯建功托嬰中心，感慨的說台中市有29區，原本卻只有5個公辦托嬰中心，現在已有45座，預計明年將成長為60處公托；親子館則由目前的4座變成17座。
盧秀燕認為，之前的市長們並非不樂意辦公托，是做事方式不一樣。她說「一個公托要花上億元來蓋，先別說找地，光是征收的預算和時間就嚇死人」！她上任後調撥閒置公有場地，目前已有5個公托在市府社宅內開設，其他還調度小學、國中、高中的閒置教室，以及公有市場樓上、里民活動中心等。
她指出一所托嬰中心年營運費用約600萬元，比上億元的硬體興建經費少太多。孩子們的月費8500元，市府大量補貼老師的費用，家長每月只要負擔1500元即可，是六都最便宜，且師生比1:4全國最低，開辦以來大受歡迎。市府再委託專業團隊經營，例如建功由附近的嶺東大學接辦，學校有幼保系可以學以致用。
盧秀燕說，只要找到對的方法，「公托不只倍倍增，還可以9倍增」，她請大家繼續幫忙找場地，希望未來能做到保障上學，「家長不用抽籤也可以就讀公辦托嬰、幼教機構，讓台中人願生敢養」。