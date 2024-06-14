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歐洲盃明凌晨開踢！開幕戰地主德國卯上蘇格蘭　英法德最具冠軍相

▲歐國盃衛冕軍義大利，他們在上一屆擊敗英格蘭，奪得睽違52年的隊史第2座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐國盃衛冕軍義大利，他們在上一屆擊敗英格蘭，奪得睽違52年的隊史第2座冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

四年一度的歐洲盃將在台灣時間明（15）日凌晨2點正式開踢，首場比賽將由地主德國對上蘇格蘭，本屆歐洲盃為歷史上第17屆歐洲盃，賽程將為一個月，從6月15日到7月15日，本屆歐洲盃在德國舉行，賽事將由24支球隊參賽，共分為6個小組，一組4隊，取小組前兩名以及4支成績最好的小組第三晉級16強，奪下冠軍的球隊將獲得2825 萬歐元（約9.8億台幣）的獎金。

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歐洲杯瘋狂程度　不亞於世界盃

4年一次的歐洲盃被視為除世界盃外，最大的國際足球盃賽，球迷對於歐洲盃的瘋狂程度不亞於世界盃，2021年在英國舉行的歐洲盃，決賽由英格蘭對陣義大利，比賽地點在英國知名足球場溫布利進行，由於英格蘭自1966年奪下世界盃冠軍後，就沒有再拿過冠軍，因此許多沒有買到門票的英格蘭球迷，為了一睹英格蘭可能在自家奪冠的場面，在場外突破封鎖線，跑進球場，當時引起轟動，今年Netflix也以當年事件拍攝紀錄片《攻佔溫布利》最終義大利在PK大戰擊敗英格蘭，捧走上屆歐洲盃冠軍

24支球隊　誰最有冠軍相

本屆世界盃最被看好的球隊有三支，分別是葡萄牙、英格蘭和法國，其中的大熱門為葡萄牙，葡萄牙公布的歐洲盃26人名單中，可說是老、中、青三代戰力齊聚，除了39歲的C羅外，中生代的Bruno Fernandes(費爾南德斯)、Bernardo Silva（席爾瓦），新生代Joao Felix(菲力克斯)、Rafael Leao(萊奧)都在本次名單中，葡萄牙這一次聚集了有可能是10年來最好的陣容，將全力衝擊隊史第二座歐洲盃冠軍。

根據台灣運彩顯示，英格蘭冠軍賠率僅3.40，高居第一，最具冠軍相，法國3.75緊追其後，德國4.80排名第三。根據《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，英格蘭、法國的支持度不相上下，而葡萄牙也有不少支持者。

傳奇終將落幕　5位歐洲盃最後一舞的老將

本屆歐洲盃將有5名老將迎來自己生涯最後一次歐洲盃，現年39歲的C羅曾在2016幫助葡萄牙捧起隊史首座歐洲盃冠軍，4年後還要征戰歐洲盃賽場已經不太可能，因此本屆歐洲盃將成為C羅的最後一舞，此外法國前鋒Olivier Giroud(吉魯)、德國門神Manuel Neuer(諾伊爾)、德國中場大師Toni Kroos(克羅斯)、克羅埃西亞「魔笛」Luka Modrić等球星，都將迎來生涯最後一次歐洲盃。

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