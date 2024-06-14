歐洲盃明凌晨開踢！開幕戰地主德國卯上蘇格蘭　英法德最具冠軍相

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4年一次的歐洲盃被視為除世界盃外，最大的國際足球盃賽，球迷對於歐洲盃的瘋狂程度不亞於世界盃，2021年在英國舉行的歐洲盃，決賽由英格蘭對陣義大利，比賽地點在英國知名足球場溫布利進行，由於英格蘭自1966年奪下世界盃冠軍後，就沒有再拿過冠軍，因此許多沒有買到門票的英格蘭球迷，為了一睹英格蘭可能在自家奪冠的場面，在場外突破封鎖線，跑進球場，當時引起轟動，今年Netflix也以當年事件拍攝紀錄片《攻佔溫布利》最終義大利在PK大戰擊敗英格蘭，捧走上屆歐洲盃冠軍
24支球隊 誰最有冠軍相
本屆世界盃最被看好的球隊有三支，分別是葡萄牙、英格蘭和法國，其中的大熱門為葡萄牙，葡萄牙公布的歐洲盃26人名單中，可說是老、中、青三代戰力齊聚，除了39歲的C羅外，中生代的Bruno Fernandes(費爾南德斯)、Bernardo Silva（席爾瓦），新生代Joao Felix(菲力克斯)、Rafael Leao(萊奧)都在本次名單中，葡萄牙這一次聚集了有可能是10年來最好的陣容，將全力衝擊隊史第二座歐洲盃冠軍。
根據台灣運彩顯示，英格蘭冠軍賠率僅3.40，高居第一，最具冠軍相，法國3.75緊追其後，德國4.80排名第三。根據《球王體育賽事inplayZ》的資訊顯示，英格蘭、法國的支持度不相上下，而葡萄牙也有不少支持者。
傳奇終將落幕 5位歐洲盃最後一舞的老將
本屆歐洲盃將有5名老將迎來自己生涯最後一次歐洲盃，現年39歲的C羅曾在2016幫助葡萄牙捧起隊史首座歐洲盃冠軍，4年後還要征戰歐洲盃賽場已經不太可能，因此本屆歐洲盃將成為C羅的最後一舞，此外法國前鋒Olivier Giroud(吉魯)、德國門神Manuel Neuer(諾伊爾)、德國中場大師Toni Kroos(克羅斯)、克羅埃西亞「魔笛」Luka Modrić等球星，都將迎來生涯最後一次歐洲盃。