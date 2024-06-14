前T-ara雅凜詐騙15年鐵粉3千萬！受害者「集體討債」 警證實立案
前南韓女團T-ara的成員雅凜，在近日被爆出聯合男朋友徐東勳，用各式各樣的理由向身邊的人借錢詐騙，而且原本指控自己跟家人被家暴的雅凜，在經過警方調查後，發現這一切都是她自導自演，甚至涉嫌虐兒、遺棄孩童和誘拐等罪嫌，法院也禁止她跟母親接近家人並且移送檢調，掀起各界高度關注。不料，在昨（13）日又爆出雅凜向鐵粉借了3000萬韓幣（約新台幣77.1萬）都沒還，讓她再背上一條詐欺罪，引發熱議。
記者洪生儒／綜合報導
根據韓媒《體育京鄉》報導，雅凜先前爆出聯合男友徐東勳借錢詐騙的事件，因受害人太多，受害者們已經組成了「李雅凜金錢詐欺受害者群組」，其中一名黃姓受害者透露，自己從2009年起就是T-ara的歌迷，雖然雅凜已經退團但他仍有持續關注，他在今年3月時，得知偶像說需要照顧小孩的錢，前前後後借給了對方2750萬韓幣（約新台幣70萬），沒想到最後才發現自己被心愛的偶像所騙，現在黃姓受害者已經心死並決定向雅凜討債。
此外，黃姓受害者也拿出匯款紀錄向警方報案，證實自己真的有借錢給雅凜，他也強調：「借出的本金約為2750萬韓幣，借款涉及長期信用卡貸款，加上通過手機小額支付進行現金交易也有產生手續費，若不及時償還這筆總計3000萬韓幣的借款，利息金額會再增加。」據了解，受害者不僅黃姓受害者一人，他還成立了受害者群組要向雅凜和徐東勳討錢。而京畿道光明市警察局也在11日證實，雅凜涉嫌詐欺一事已經立案，「雅凜已經到案陳述，將會再執行進一步調查。」