童年懷舊冰品代表！7年級狂點名「2極品冰棒」 她全聯挖出曝口感
炎炎夏日到來，不少人喜歡吃冰消暑，台灣早期也有許多代表性冰品，成為6、7年級生的共同回憶之一。對於懷舊冰品，就有7年級生點名「西瓜冰」，大讚這是童年最愛，也有人在全聯挖出雷同款，吸引許多人前去買來回味。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在PTT發文，她以「6、7年級的懷舊零食什麼最具代表性？」為題，表示自己從小不太吃零食，但小孩的安親班要大家分享父母童年懷舊零食，她只想得到乖乖、蝦味先、牛奶糖等常見款，老公則說要綠豆糕、跳跳糖等柑仔店賣的品項才算，讓原PO相當苦惱，請求7年級生給予意見。
貼文曝光後，不少人開始回憶「果凍條、豬耳朵餅乾、數字餅乾。」還有人貼出古早味零食圖，上頭有足球巧克力、戒指糖、大豬公肉等古早味零嘴，其中冰品更是引起大票人懷念不已「全部都吃過，最喜歡西瓜冰」、「全吃過，還有玉米冰也好懷念」。
全聯也買得到西瓜冰
事實上，西瓜冰形狀特別、口感如同雪糕般綿密，西瓜籽更是巧克力製成，在6、7年級生眼裡屬實是一大回憶，過去也有網友曾在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」中分享，她在全聯看到類似的西瓜冰棒，雖然是韓國進口，但外觀看起來與西瓜冰十分雷同。
不過，該網友實際試吃後卻頗為失望，認為和兒時的味道不同，少了酸甜口感，還是更喜歡台灣自製的西瓜冰棒。不少人去買來嚐鮮後也大嘆「還是小時候的好吃」、「真的只是吃回憶的」，但看到童年回憶出現在眼前，心中依舊是滿滿感動。