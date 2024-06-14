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童年懷舊冰品代表！7年級狂點名「2極品冰棒」　她全聯挖出曝口感

▲台灣早期也有許多代表性冰品，成為6、7年級生的共同回憶之一，對於懷舊冰品，就有7年級生點名「西瓜冰」，大讚這是童年最愛。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲台灣早期也有許多代表性冰品，成為6、7年級生的共同回憶之一，對於懷舊冰品，就有7年級生點名「西瓜冰」，大讚這是童年最愛。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者賴禹妡／綜合報導

炎炎夏日到來，不少人喜歡吃冰消暑，台灣早期也有許多代表性冰品，成為6、7年級生的共同回憶之一。對於懷舊冰品，就有7年級生點名「西瓜冰」，大讚這是童年最愛，也有人在全聯挖出雷同款，吸引許多人前去買來回味。

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一名網友在PTT發文，她以「6、7年級的懷舊零食什麼最具代表性？」為題，表示自己從小不太吃零食，但小孩的安親班要大家分享父母童年懷舊零食，她只想得到乖乖、蝦味先、牛奶糖等常見款，老公則說要綠豆糕、跳跳糖等柑仔店賣的品項才算，讓原PO相當苦惱，請求7年級生給予意見。

▲古早味玉米冰品，令網友懷念不已。（圖／翻攝自爆廢公社）
▲除了西瓜冰之外，玉米冰也引起許多6、7年級生迴響。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文曝光後，不少人開始回憶「果凍條、豬耳朵餅乾、數字餅乾。」還有人貼出古早味零食圖，上頭有足球巧克力、戒指糖、大豬公肉等古早味零嘴，其中冰品更是引起大票人懷念不已「全部都吃過，最喜歡西瓜冰」、「全吃過，還有玉米冰也好懷念」。

全聯也買得到西瓜冰

事實上，西瓜冰形狀特別、口感如同雪糕般綿密，西瓜籽更是巧克力製成，在6、7年級生眼裡屬實是一大回憶，過去也有網友曾在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」中分享，她在全聯看到類似的西瓜冰棒，雖然是韓國進口，但外觀看起來與西瓜冰十分雷同。

不過，該網友實際試吃後卻頗為失望，認為和兒時的味道不同，少了酸甜口感，還是更喜歡台灣自製的西瓜冰棒。不少人去買來嚐鮮後也大嘆「還是小時候的好吃」、「真的只是吃回憶的」，但看到童年回憶出現在眼前，心中依舊是滿滿感動。

▲古早味西瓜冰引起眾人熱烈回應。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）
▲古早味西瓜冰引起眾人熱烈回應。（圖／翻攝自臉書社團《我愛全聯-好物老實說》）

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