被問120名以色列人質「還有多少活著」 哈馬斯高官：我不知道
美國《有線電視新聞網》（CNN），近日採訪哈馬斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）的片段，於13日播出，被問到遭扣押於加薩地區的120名以色列人質中，究竟還有多少人生還時，哈姆丹回應，他對此「一無所知」。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
報導稱，哈姆丹與主持人談到停火，強調以色列需表達明確立場，完全撤出加薩，讓巴勒斯坦人決定自己的未來並重建家園，在加薩危機解除後，才會準備針對人質交換問題達成協議。
人質的命運對雙方達成協議與否至關重要，哈姆丹指出，哈馬斯希望加薩地區永久停火，但又擔心以色列無意全面撤軍、結束戰爭：「以色列人只希望停火六週，然後重新投入戰鬥，我認為美國人到目前為止還沒有說服以色列人接受（永久停火）。」
至於被問到目前還有多少名人質活著，哈姆丹則坦言，他對此一無所知，也沒有任何人知道答案。
以色列人質存亡問號
去年10月7日，哈馬斯對以色列南部發動突襲，擄走至少250名人質，戰事已持續超過半年，扣除雙方先前曾短暫停火、交換的囚犯及人質，還有在戰火中死去者，目前應還有約120名人質無法回家。
以色列國防軍11日證實，除去8日獲救的4名人質，剩下116人仍被扣押在加薩，其中41人已不幸死亡。