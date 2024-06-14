第一牛郎羅蘭認證！讚郭泓志適合當男公關 首曝來台開男模店計畫
實境節目《上船了各位！》由三立、華視與文策院聯手日本極東打造，7位藝人胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美挑戰橫跨台日的獨木舟冒險，日本火紅的男公關羅蘭也為大家應援，在慶功宴上和大家迅速距離拉近，不僅透露胡宇威和郭泓志很適合當男公關，更首度提及是否會在台灣開男公關店。
記者吳昕蓓／石垣島報導
羅蘭被問到瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美3位女性成員中，最想找誰談戀愛，情商超高的他表示：「每一位都非常有魅力，無法馬上決定」，也提到對瑞瑪席丹的印象，直言對方雖然看起來比較強勢，但在吃飯過程中，也慢慢發現對方心思很細膩，因此對瑞瑪席丹很印象深刻，他也透露自己一直以來都有很多機會可以和台灣人合作，過去已經因為工作去過2次台灣，接下來也很想再去，未來還想在台灣開男性除毛店。
KID是團體中的開心果，被問到是否會覺得對方沒有邊界感、沒禮貌，羅蘭也立刻回答：「完全不會」，坦言就算語言不通，KID也是親切感十足，有他在整體氛圍就會非常開心，「之前在《木曜四超玩》他不在，這次終於碰到，覺得他很有趣，會想成為朋友」，更打槍對方，如果KID要當男公關，以社長角度來看並沒辦法錄用對方，認為對方應該要先從鍛鍊腹肌開始，「他比較適合划獨木舟。」
被靈魂拷問胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID誰比較適合當男公關，羅蘭笑說：「都太老了，too old」，他表示日本男公關都是18歲就入行，跟著法律規範，但要20歲才能夠喝酒，以他已經31歲的年紀，「已經算爺爺級了」，卻也強調他的心還是跟18歲一樣年輕，透露要選的話，他認為郭泓志的體格最好，也最有魅力，胡宇威也很帥氣，「女性員工都滿喜歡的。」