不滿被叫「愛情騙子」！劉建國告陳斐娟敗訴 聲請釋憲又輸了
立委劉建國不滿電視節目主持人陳斐娟在臉書上公開稱他是「愛情騙子」，提出民事訴訟要求陳斐娟刪除文章並刊登道歉啟事3天，不過劉建國最終敗訴確定，他不服聲請裁判憲法審查，遭憲法法庭裁定不受理。
記者孫唯容／綜合報導
前新北市美女議員李婉鈺和立委劉建國曾有一段情，李婉鈺在2017年5月間在臉書PO出自己與劉建國的親密合照引發熱議，後續受邀到陳斐娟主持的節目訪談，在節目中大方聊起自己與劉建國的感情；後續陳斐娟在自己的「阿娟的FreeStyle-主持人陳斐娟」臉書粉絲專頁中，PO出「獨爆：劉建國其實是愛情騙子」的節目預告內容，讓劉建國大感不滿。
對此，劉建國提出刑事與民事訴訟，刑事部分由士林地檢署偵辦，檢方最後以證據不足為由做出不起訴處分；民事部分，劉建國認為陳的言論，讓致不特定人誤認上訴人欺騙李婉鈺感情、花心、感情不忠，損害他名譽，請求陳女賠償50萬元，及永久刪除該網頁內容，並刊登道歉啟事3天，一審及二審判決皆由劉敗訴，全案再上訴第三審，最高法院去年10月間駁回劉男上訴，敗訴確定。
劉建國仍不放棄，針對本案聲請裁判憲法審查，向司法院大法官聲請釋憲，不憲法法庭第三審查庭許志雄、楊惠欽及陳忠五大法官認為，劉建國僅依主觀意見，爭執最高法院所表示見解之當否，即逕謂最高法院不受理裁定違憲，沒有敘明究有何誤認或忽略相關基本權利重要意義與關聯性，或違反通常情況下所理解之憲法價值等牴觸憲法之情形，一致決裁定不受理。