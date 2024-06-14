《繁花》浪潮今襲台！王家衛1句話打動原著：你寫的就是我兄姊
「寶總」胡歌日前旋風來台，心靈雞湯金句連發，感動許多忠實粉絲，而由他主演的陸劇《繁花》也於今（14）日在MyVideo獨家播出。《繁花》為名導王家衛首度執導電視劇，由胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾等人主演，每週更新5集。該劇改編自小說家金宇澄同名小說，講述上海60年代至90年代，一介工人阿寶（胡歌 飾）如何成為叱吒商場的風雲人物，在最新釋出的幕後訪問中，金宇澄也透露兩人合作的契機，「導演說一句話特別打動我，他說你寫的就是我哥姊的事情。」
記者楊慧玲／綜合報導
出生上海、在香港成長的王家衛則透露了背後的故事，他表示，自己的哥哥姊姊一直住在上海，與《繁花》劇裡是同一代人，「很想知道他們經歷了什麼，所以我決定改編這部小說。是什麼讓阿寶成為寶總，一夜之間成為時代弄潮兒，書裡面沒有提過，我們的劇肯定可以給觀眾一個在原著裡面看不到的上海阿寶。」
《繁花》熱播期間，「不響」成為熱搜關鍵字，在原著裡面有一千多處「不響」，成為貫穿電視劇《繁花》30集的靈魂，字面上的意思是「不作聲」，王家衛特別解釋，「不響不代表沉默，它是一種留白，凡是我不想講的、我不能講的，講了為難自己的、為難別人的，不響，這也是一個創作者的態度。」對於年代歷史，每個人都有自己的記憶，王家衛說，「我只講我能講的、我想講的、我講得好的，『不響』就是金老師創作的密碼，這也是我改編這本書的密碼。」
為了忠實呈現60至90年代上海原貌，王家衛在拍攝時，就讓大部分演員皆以上海話（滬語）演出，之後再另配普通話版本，不少劇迷推薦先看普通話版本理解劇情，再重刷滬語版，因為上海話聽起來更能代入劇情，「沒看過滬語版不算看過《繁花》！」劇集熱播更掀起全民講滬語的浪潮，上海人生活中重拾家鄉話、外地人開始學起劇中滬語台詞，讓滬語於2024年再度流行起來。
電視劇《繁花》講述90年代的上海處處是機遇與希望，工人「阿寶」（胡歌 飾演）憑藉改革開放的春風和自己的打拼，躋身成為商界後起之秀。平凡阿寶蛻變為「寶總」，離不開高人「爺叔」（游本昌 飾演）與夜東京老闆「玲子」（馬伊琍 飾演）、外貿總公司「汪小姐」（唐嫣 飾演）的鼎力協助。而一家新開的大飯店「至真園」卻令他原本決勝千里的事業變得動盪驚心，他與身邊人的關係也經受著前所未有的考驗。
《繁花》6月14日於MyVideo全台獨家首播，並播出雙語版本，每週五更新5集。為寵愛劇迷，MyVideo也推出活動，7月31日前觀看《繁花》任一集，就有機會免費獲得上海來回機票。