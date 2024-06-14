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獨家／女粉超猛「排隊4天睡外面」搶張學友票　湧5百粉卡位超驚人

▲女粉坤坤超猛「排隊4天睡外面」搶張學友票，她說：「正面思考祈求上天讓歌神身體恢復健康。」（圖／記者林奕如攝影）
▲女粉坤坤超猛「排隊4天睡外面」搶張學友票，她說：「正面思考祈求上天讓歌神身體恢復健康。」（圖／記者林奕如攝影）

記者林奕如／台北報導

「歌神」張學友上週因感染RSV病毒，取消3場小巨蛋演唱會，而本週的3場演出如期舉行，官方前一天也釋出零星票券購買辦法，《NOWnews今日新聞》今（14）日下午2點直擊購買人潮，已經湧入約500位粉絲等購票。排在第一位買票的歌迷是坤坤，她在還不確定張學友這週是否如期開場前，6月11日就來排隊，她說：「正面思考祈求上天讓他身體恢復健康，一定一切圓滿順利。」

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坤坤6月11日才從花蓮返台北，就直接前往台北小巨蛋排隊，排隊4天期間，三餐是請後面排隊的朋友們幫忙買，有一天中午請住在新莊的媽媽送餐。她開心秀出歌迷自主發的號碼牌第一號，對於即將要買票進場感到開心，她說：「國小開始聽張學友的歌、看他的電影，最喜歡〈想和你去吹吹風〉這首歌。」如果這週真的像上週一樣取消，她對此也很看得開，「偶像養好身體最重要，畢竟沒有人希望生病。」

▲張學友演唱會釋出零星票券6月14日排隊人潮。（圖／記者林奕如攝影）▲▼張學友演唱會釋出零星票券，6月14日下午排隊人潮，粗估湧入500位粉絲。（圖／記者林奕如攝影）
▲張學友演唱會釋出零星票券6月14日排隊人潮。（圖／記者林奕如攝影）
上週排隊狀況混亂，出現阿公、阿嬤代排部隊，這週歌迷自主發號碼牌，想要杜絕這亂象，歌迷廖先生表示，「這週秩序好很多，大家也很配合幫忙，希望有機會進去聽演唱會，最重要是偶像身體健康，希望之後能帶孫子一起來看。」還有一位女粉絲下午2點到售票現場排隊賭賭看機會，沒想到幸運站在排隊末端，「上週臨時取消沒有機會聽到，這次我好幸運快哭了，不可思議。」

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