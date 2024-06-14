「世界最短航線」曝光！乘客坐下53秒就降落　下飛機可領證書笑翻

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背包博士提到「這條世界最短航線由Logan Air（洛根航空）運營，是從英國蘇格蘭奧克尼群島的韋斯特雷島（Westray），飛往帕帕韋斯特雷島（Papa Westray），飛行時間預估是2分鐘，但最快53秒就會抵達，飛行距離只有2.7公里，票價一張是17英鎊（大約台幣618元），每台飛機只能搭乘8人，航空迷下回到英國，記得可以朝聖起來！」
貼文曝光後，不少網友都被逗樂表示「登機時間比飛行還長」、「我才坐下，你就叫我起來？」、「我都還沒坐好喬好位置就要下飛機了.....」、「好有趣喔！該不會還要提前一小時到機場報到吧哈哈哈哈」、「怎麼會有這麼奇葩的航線啦！還有畢業證書的概念？太好笑了。」
世界最短航線開箱！起飛至落地真的只花費75秒
然而背包博士提到的這個「世界最短航線」，其實過去國外TikTok知名網紅菲利浦（Noel Philips）就有曾經去體驗過，菲利浦表示，因為載運量不大，因此每天僅有2趟航班，機上最多容納8名客人，原本搭船需要25分鐘的時間，飛一趟聽說最快僅需53秒鐘。
而菲利浦搭上飛機之後，就用手機計時器開始計算飛機起飛到降落時間，結果僅僅用了75秒。有趣的是，如果是初次搭乘這航班的旅客，如同背包博士所說，真的可以拿到一張「世界上最短航班」的證書，讓人留念，讓全球不少航空迷非常興奮，直言有一天一定要去搭看看。
@noelphilipsI took the worlds shortest flight, which is so short it will fit into one TikTok video. #shortestflight
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