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「世界最短航線」曝光！乘客坐下53秒就降落　下飛機可領證書笑翻

▲對許多人來說，搭飛機通常都是一個長途的概念，以台灣來說，除非是去澎湖等比較近的離島，否則基本上都是要搭機1至2小時起跳。（示意圖非當事飛機／記者蕭涵云攝）
▲對許多人來說，搭飛機通常都是一個長途的概念，以台灣來說，除非是去澎湖等比較近的離島，否則基本上都是要搭機1至2小時起跳。（示意圖非當事飛機／記者蕭涵云攝）

記者張嘉哲/綜合報導

屁股都還沒坐熱！對許多人來說，搭飛機通常都是一個長途的概念，以台灣來說，除非是去澎湖等比較近的離島，否則基本上都是要搭機1至2小時起跳。近日，知名旅遊部落客「背包博士」就分享有趣的「世界最短航線」話題，不僅乘客坐下最快53秒就降落，下飛機還能領證書，笑翻不少網友。

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旅遊部落客「背包博士」日前在臉書表示「比起世界最長的航線，世界最短好像討論度沒那麼高，但我保證搭過的人一定更稀有，因為這個最短的航線搭完之後，下飛機還會獲頒一張『世界最短航班』的證書作為紀念，聽起來是不是讓航空迷更應該搭一下？」

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▲旅遊部落客「背包博士」分享世界最短航線，表示最快53秒就抵達目的地，笑翻不少網友。（圖/背包博士臉書）
背包博士提到「這條世界最短航線由Logan Air（洛根航空）運營，是從英國蘇格蘭奧克尼群島的韋斯特雷島（Westray），飛往帕帕韋斯特雷島（Papa Westray），飛行時間預估是2分鐘，但最快53秒就會抵達，飛行距離只有2.7公里，票價一張是17英鎊（大約台幣618元），每台飛機只能搭乘8人，航空迷下回到英國，記得可以朝聖起來！」

貼文曝光後，不少網友都被逗樂表示「登機時間比飛行還長」、「我才坐下，你就叫我起來？」、「我都還沒坐好喬好位置就要下飛機了.....」、「好有趣喔！該不會還要提前一小時到機場報到吧哈哈哈哈」、「怎麼會有這麼奇葩的航線啦！還有畢業證書的概念？太好笑了。」

▲（圖／翻攝自Noel Philips抖音）
▲這條世界最短航線由Logan Air（洛根航空）運營，是從英國的韋斯特雷島（Westray），飛往帕帕韋斯特雷島（Papa Westray）。（圖／Tik Tok@Noel Philips）
世界最短航線開箱！起飛至落地真的只花費75秒

然而背包博士提到的這個「世界最短航線」，其實過去國外TikTok知名網紅菲利浦（Noel Philips）就有曾經去體驗過，菲利浦表示，因為載運量不大，因此每天僅有2趟航班，機上最多容納8名客人，原本搭船需要25分鐘的時間，飛一趟聽說最快僅需53秒鐘。

而菲利浦搭上飛機之後，就用手機計時器開始計算飛機起飛到降落時間，結果僅僅用了75秒。有趣的是，如果是初次搭乘這航班的旅客，如同背包博士所說，真的可以拿到一張「世界上最短航班」的證書，讓人留念，讓全球不少航空迷非常興奮，直言有一天一定要去搭看看。

@noelphilipsI took the worlds shortest flight, which is so short it will fit into one TikTok video. #shortestflight

♬ I'm on My Way (2011 Remaster) - The Proclaimers

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