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獨家／唐治平冷靜11天「堅不認屍是媽」沒報失蹤　友想幫後事卡住

▲唐治平冷靜11天依然不認頂樓屍是媽，據了解他也沒報失蹤人口，友人想幫後事都卡住。（圖／讀者提供）
▲唐治平冷靜11天依然不認頂樓屍是媽，據了解他也沒報失蹤人口，友人想幫後事都卡住。（圖／讀者提供）

記者林奕如／台北報導

唐治平母親在6月3日驚傳陳屍住家頂樓，唐治平認屍過後堅決否認是母親，並且表示看臉不是，媽媽也從不穿綠色衣服，至今案情膠著，唐治平友人當時表示，希望外界給一點時間讓他冷靜。時隔11天冷靜期，據了解，他一樣沒有改變想法，友人想幫忙處理後面的事情都卡住。

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這起命案，檢警除了調閱監視器、詢問目擊者，以及唐治平的表妹，客觀推測頂樓屍為唐母，也請唐治平親自來士林地檢署說明，不過唐治平2次出面都堅決否認女屍是媽媽，有一派人認為是悲傷過度出現否認狀況，知名主持人呂如中則直言：「我其實覺得你們很奇怪，為什麼不相信他？」目前案情沒有任何進展，宛如羅生門。

▲唐治平。（翻攝YT）
▲唐治平2次堅決不認女屍是媽媽，案情陷入膠著。（圖／翻攝《單身行不行》YT）
據了解，友人想幫忙處理唐媽媽的後事，還有唐治平的國小同學、老師，甚至演藝工會大家都有來關心，不過唐治平依舊認為媽媽還平安，只是去朋友家，友人也表示，沒有聽說唐治平有把媽媽報失蹤人口。友人持續跟警方、檢察官那邊聯繫，但目前還沒有最新消息。

《NOWnews今日新聞》請教殯葬業者「去殯微糖」洪于婷禮儀師，她認為堅決不認屍真的很罕見，「他可能不想面對，所以不承認，是悲傷五階段中的否認。」若唐治平本人不認，也可以透過其他親戚認出，再不然就是驗DNA，法律規定公告一個月如果都沒人認領，就可以安排火化，但遺體火化前，應採取上、下顎、長骨一根及身體部分殘骸，送台灣高等法院檢察署法醫中心保存，以供日後比對、鑑定，而殯葬業者沒有這個權限，要偵查隊指派給殯儀館，由殯儀館進行處理。

▲▲唐治平重申沒有酗酒問題、不覺得自己落魄。（圖／讀者提供）
▲唐治平當時受訪時重申自己沒有酗酒問題、不覺得自己落魄。（圖／讀者提供）
洪于婷禮儀師也表示，廣義來說，死者非自然死，像是他殺、自殺、意外都叫枉死，會需要家人妥善的圓滿處理後事，民間喪禮習俗中，會進行「打枉死城」又名「破城」功德法會，依照民間說法，枉死城是枉死之人的去處，等到歲數滿時才放出來，所以需透過法事落地府進行破除。

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