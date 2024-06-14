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「歌神」張學友誠意鞠躬讓歌迷哭了！難過上週因病取消：原諒我

▲張學友難過上週取消3場演唱會：「希望大家原諒我。」今身體依舊不適，演唱會頻頻鞠躬讓歌迷感動哭了。（圖／JDS提供）
▲張學友難過上週取消3場演唱會：「希望大家原諒我。」今身體依舊不適，演唱會頻頻鞠躬讓歌迷感動哭了。（圖／JDS提供）

記者林奕如／台北報導

「歌神」張學友上週因感染呼吸道融合病毒（RSV），取消3場小巨蛋演出，本週如期舉行，現場歌迷聽得開心，他在眾人歡呼中談話：「可能大家已經知道我是身體不適的，我有考慮過要不要取消今天的演唱會，那我今天早上試唱，唱得還可以耶。」並且頻頻向歌迷、團隊鞠躬，展現最大誠意，「我會盡我的全力去為大家表演的。」

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62歲張學友努力演出，他也說，很多朋友問：「你60了為什麼那麼辛苦還要唱啊，是不是應該去享享清福？」但是他覺得享受才是享清福，對他來說到處演出，就像是環遊世界了，「我就巡迴一次這裡去、那裡去對吧，我的習慣就是機場、飯店、場館，所以世界對我來講只有三個地方，對很多朋友來講，環遊世界是你們的夢想，可對我來講我已經在享受我的人生了真的。」

▲張學友演唱會。（圖／JDS提供）
▲張學友演唱會本週如期開唱，獻出誠意現場表演劈腿一字馬。（圖／JDS提供）
上週因病取消，張學友自己心裡也很著急，「我最享受的是在這個舞台上為喜歡聽我唱歌的朋友表演，在狀況好的時候最開心了，狀況不好的時候就會感覺很氣，氣自己為什麼會病，可是誰又能不病呢？本來以為中了這個RSV病毒，我上網看就是一般小孩子才會中的東西，然後自己小看了這個病毒，上次中新冠肺炎沒事，這次好辛苦，原來小朋友的病是很辛苦的，我終於知道我女兒當時是很辛苦的。」

張學友獻出誠意，現場表演劈腿一字馬，他也重申，上週取消演出心裡面感覺很不舒服，感覺很過意不去，「希望大家可以原諒我，可是我真的現在感覺非常抱歉啊，對主辦非常抱歉，每天都在付錢，更難過的是看到很多朋友在外面等了幾10個小時去買一張票，然後上個禮拜3場都取消了。」

而今（14）日演出是他的第139場，他怕自己唱不好，全場歌迷回應說不會，氣氛非常溫馨，張學友也坦言：「之前都覺得怎麼可能是最後一場，現在不敢講，自己病了嘛，也不知道明天會發生什麼事情，然後我可以向大家保證我在這個台上會盡量去享受這個舞台，也會盡量去為大家表演。」他也希望，大家今天看到的張學友，是一個不一樣的張學友，雖然應該沒那麼好，但表示明天就有更大的進步空間了。

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