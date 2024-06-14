「歌神」張學友誠意鞠躬讓歌迷哭了！難過上週因病取消：原諒我

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上週因病取消，張學友自己心裡也很著急，「我最享受的是在這個舞台上為喜歡聽我唱歌的朋友表演，在狀況好的時候最開心了，狀況不好的時候就會感覺很氣，氣自己為什麼會病，可是誰又能不病呢？本來以為中了這個RSV病毒，我上網看就是一般小孩子才會中的東西，然後自己小看了這個病毒，上次中新冠肺炎沒事，這次好辛苦，原來小朋友的病是很辛苦的，我終於知道我女兒當時是很辛苦的。」
張學友獻出誠意，現場表演劈腿一字馬，他也重申，上週取消演出心裡面感覺很不舒服，感覺很過意不去，「希望大家可以原諒我，可是我真的現在感覺非常抱歉啊，對主辦非常抱歉，每天都在付錢，更難過的是看到很多朋友在外面等了幾10個小時去買一張票，然後上個禮拜3場都取消了。」
而今（14）日演出是他的第139場，他怕自己唱不好，全場歌迷回應說不會，氣氛非常溫馨，張學友也坦言：「之前都覺得怎麼可能是最後一場，現在不敢講，自己病了嘛，也不知道明天會發生什麼事情，然後我可以向大家保證我在這個台上會盡量去享受這個舞台，也會盡量去為大家表演。」他也希望，大家今天看到的張學友，是一個不一樣的張學友，雖然應該沒那麼好，但表示明天就有更大的進步空間了。