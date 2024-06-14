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徠卡Leica LUX App上線！招牌「小紅點」免費用　只限iPhone　

▲徠卡推出「Leica LUX」App，提供仿效徠卡相機的色彩漸層和底片預設濾鏡，同時還可以套用專屬圖框。（圖／記者周淑萍攝）
▲徠卡推出「Leica LUX」App，提供仿效徠卡相機的色彩漸層和底片預設濾鏡，同時還可以套用專屬圖框。（圖／記者周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

攝影玩家的夢幻逸品Leica，近年積極加入主流市場，和Android系統有更緊密的合作，iPhone即日起也能有拍出Leica風格的照片了。徠卡相機今（14）日宣布吹嗚上線「Leica LUX」App，將充滿風格的Leica Look濾鏡整合到iPhone，經典的黑白風格也可免費使用，拍出來的照片能直接套用Leica專屬邊框，會顯示拍攝數值同時還有經典的「小紅點」LOGO，更具質感，但目前只限iPhone App Store下載，如果想解鎖所有功能，則需每月支付220元訂閱費用。

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徠卡推出「Leica LUX」App，提供一系列仿效徠卡相機的色彩漸層和底片預設濾鏡，其中包括Leica Classic、Leica Contemporary和Leica Black-and White等。在Leica Standard Look濾鏡模式下， Leica LUX專有的影像處理技術所呈現的顏色和對比度與iPhone自帶相機應用程式有所不同，會更加自然清透的風格。

此外，還可以讓使用者直接體驗徠卡鏡頭，除了具有強大和直覺易用的自動模式外，Leica LUX還支援手動控制曝光補償或快門速度等重要參數，在光圈模式下，iPhone能拍攝出具有經典徠卡鏡頭特色效果的照片，包括Summilux-M 28 mm f/1.4 ASPH和Noctilux-M 50 mm f/1.2 ASPH，類比鏡頭採用徠卡專有的影像處理引擎，呈現出徠卡鏡頭一貫出色的視覺效果，包括極具特色的淺景深效果，意味著iPhone也能拍出經典徠卡M系列照片。

Leica LUX免費版提供自動拍照模式，光圈模式可仿效Summilux-M 28 mm f/1.4 ASPH.鏡頭效果，以及5種Leica Look濾鏡。Leica LUX Pro則可以解鎖更多功能，每月費用為220元，可支援手動調整曝光、對焦和白平衡參數，並提供全部11個Leica Look濾鏡和5個徠卡鏡頭選擇。

▲徠卡推出「Leica LUX」App（圖／記者周淑萍攝）
▲徠卡推出「Leica LUX」App，目前iPhone用戶限定，可免費下載，但如果需要解鎖更多進階功能，需要另外支付每月220元的訂閱費用。（圖／記者周淑萍攝）

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