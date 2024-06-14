徠卡Leica LUX App上線！招牌「小紅點」免費用　只限iPhone　

徠卡推出「Leica LUX」App，提供一系列仿效徠卡相機的色彩漸層和底片預設濾鏡，其中包括Leica Classic、Leica Contemporary和Leica Black-and White等。在Leica Standard Look濾鏡模式下， Leica LUX專有的影像處理技術所呈現的顏色和對比度與iPhone自帶相機應用程式有所不同，會更加自然清透的風格。
此外，還可以讓使用者直接體驗徠卡鏡頭，除了具有強大和直覺易用的自動模式外，Leica LUX還支援手動控制曝光補償或快門速度等重要參數，在光圈模式下，iPhone能拍攝出具有經典徠卡鏡頭特色效果的照片，包括Summilux-M 28 mm f/1.4 ASPH和Noctilux-M 50 mm f/1.2 ASPH，類比鏡頭採用徠卡專有的影像處理引擎，呈現出徠卡鏡頭一貫出色的視覺效果，包括極具特色的淺景深效果，意味著iPhone也能拍出經典徠卡M系列照片。
Leica LUX免費版提供自動拍照模式，光圈模式可仿效Summilux-M 28 mm f/1.4 ASPH.鏡頭效果，以及5種Leica Look濾鏡。Leica LUX Pro則可以解鎖更多功能，每月費用為220元，可支援手動調整曝光、對焦和白平衡參數，並提供全部11個Leica Look濾鏡和5個徠卡鏡頭選擇。