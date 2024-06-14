最有台南味的伴手禮！「台灣LV」變身芒果寶盒 送禮自用兩相宜
台南芒果不論品質、甜度與香氣都備受老饕肯定、行銷全球，特殊的風味與眾多品種能滿足不同族群喜好，常見品種就有十多種，為滿足消費者能夠品嘗到不同風味的精品芒果，台南市府特別設計「台南芒果寶盒」，依照產區採收時間隨機混合3至4種芒果，包括愛文、西施、海頓、烏香、萬清香、玉文、蜜芒或金煌等，季節限定款可以一次滿足有選擇困難症的民眾，
記者孫唯容／綜合報導
本次限定禮盒視覺設計以「台南特有種」意象延伸，藍、綠、紅條紋的「笳芷袋」源自台南市後壁區，是時下年輕人及國外觀光客最愛的台味環保袋。今年適逢台南400，特別以經典笳芷條紋為主視覺，台南古蹟赤崁樓和安平古堡、台南水果五寶，側邊印上台南400圖騰，製成最有台南味的禮盒。
台南市長黃偉哲表示，芒果禮盒多為單一品種，今年推出季節限定、最有台南味的綜合禮盒「台南芒果寶盒」，因應現代多為小家庭，也能滿足饕客們喜愛多元嘗鮮的口腹之慾。
台南市農產運銷公司楊弘義表示，禮盒外觀十分討喜之外，採取把關最嚴格的日本訂定之規格製作，運送過程不用擔心芒果受到碰撞傷，也可以100元加購笳芷袋，而且芒果都是新鮮現採，用台灣LV綜合芒果禮盒送親朋好友十分有面子。
台南玉井青果市場是山區芒果重要集散地，主要產區來自楠西、玉井、南化、左鎮、大內及官田等地，有「全國最大檨仔市」之稱，全國每2粒芒果，就有1粒來自臺南，農產運銷公司力推「安心標章」溯源賣家，消費更有保障。6、7月臺南歡慶芒果節，6大產區接力，週週有活動，將有百家產業店家聯手響應，歡迎民眾造訪台南，把台南芒果美味帶回家。