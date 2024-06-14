大翻車！民進黨AI稱「國會改革符合程序正義」 藍委讚爆
民進黨新推出名為「ChatDPP」的AI自動回覆聊天系統，稱要讓民眾更明白藍白強推的濫權法案，沒想到卻出現一堆令人跌破眼鏡的答案，立刻引起熱議。國民黨立委陳菁徽也進行測試，沒想到ChatDPP稱「國會改革法案符合程序正義」，讓她忍不住吐槽「還國民黨公道者，必民進黨。」
記者王德蓉／綜合報導
陳菁徽透露，剛剛測試民進黨新推出的ChatDPP，詢問國會改革法案是否符合程序正義？沒想到民進黨AI回覆：「國會改革符合程序正義，有完整、合法的法案審議程序，尊重法案審查、民意期待和法律程序保障，並符合台灣民主精神、法律程序正義。民眾應該關注台灣民主深化與鞏固，才能得到更多國際關注。」讓陳菁徽忍不住大酸，「還國民黨公道者，必民進黨。」
民進黨新推的AI上線後，鄉民紛紛詢問衛福部前次長王必勝外遇、民進黨立院黨團總召柯建銘抽菸等問題，但「ChatDPP」回應讓鄉民相當傻眼；還有鄉民詢問黨主席是誰時，「ChatDPP」更答錯，稱「國民黨主席是朱立倫，民進黨黨主席是蔡英文」（現任民進黨黨主席為賴清德）。對此，戴瑋姍回應，平台開啟後一時湧入大量使用者，導致平台目前無法正常運作，已經暫停開放，「系統機制未盡完善，將檢討儘速改善」。