致力醫療在地化！博田提供醫療補助照護路竹高中體育班學生
博田國際醫院致力於醫療在地化，今年起積極與高雄市各學校的體育班合作，繼今年四月初開始協助五福國中體育班同學衛教指引、醫療照護，今再往北高雄地區發展，與路竹高中體育班合作，除了定期幫學生做健康檢查，更提供醫療補助，讓體育班同學能安心就醫。
記者陳美嘉／高雄報導
路竹高中校長盧正川表示，路竹高中體育班的學生，在舉重、巧固球、足球、拳擊等四大項目，成績最為亮眼，今年師生盃國手選拔賽中，路竹高中巧固球隊獲得第二名佳績，讓四位學生成功取得國家隊資格，將於今年七月前往馬來西亞參加第七屆亞青盃錦標賽。
「練久了，就是你的！」盧正川說，每一次學生在練習的時候，他都會撥空去現場觀看，他勉勵學生留了汗水就要有好結果，但過程也是相對重要，因為任何項目都會有運動傷害。
博田骨科團隊具備堅強實力以及運動醫學的相關專業，骨科醫師蘇皇嘉表示，自己本身也是運動愛好者，所以更能體會不論是學生運動員，或是職業選手，在面臨運動傷害的時候很無助，為了能讓青少年運動員延續訓練壽命，未來若是學生在訓練期間不慎負傷，博田醫院也將會提供快速且完善的就醫管道，適當的診斷與治療。
博田國際醫院董事長阮仲炯表示「預防勝於治療，是我們共同的目標」，希望能透過合作，讓學生更了解，在練習過程中如何保護身體、愛惜身體，未來博田醫院每個月都將會不定期到學校做義診、提供衛教資訊，守護每一位年輕運動學子，希望能培養國手級的運動員，為國際爭光。