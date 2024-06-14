太麻里飆38.9度高溫創今年新高！史上6月第3名 氣象署：熱到週日
（17:00更新，新增氣象署6月高溫紀錄表）受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣今日刮起焚風，太麻里在今（14）下午13時出現攝氏38.9度極端高溫，創下今年以來最高溫紀錄。而攝氏38.9度也是歷史上6月份第3高溫紀錄，過往全台歷史上6月最高溫出現在1942年6月7日，當時台東因鋒面前西南氣流造成的焚風，曾出現攝氏39.5度高溫。而今天太麻里攝氏38.9度，也可排入全台歷年最高溫排行榜前30名。中央氣象署提醒，台東縣地區今持續針對台東縣發布高溫橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率，提醒民眾留意。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據氣象署觀測資料顯示，今日中午12時30分太麻里高溫就達到攝氏38度，下午13時更持續飆升到攝氏38.9度高溫創下紀錄。中央氣象署預報員張承傳表示，今天下午台東太麻里達到攝氏38.9度，為今年以來最高溫紀錄，但不是歷年6月新高。並且下週日（6/16）之前台東都有焚風機會，明天(6/15)天氣與今天類似，有達到攝氏36度以上高溫機會。
中央氣象署歷史資料顯示，歷年日高溫為2020年7月25日，台東大武西南風背風焚風，達到攝氏40.2度高溫；雖今日台東太麻里攝氏38.9度高溫非6月史上最高溫，不過已擠進歷年日高溫排行榜前30名。
歷史6月份高溫紀錄
1. 1942年06月07日 台東 39.5
2. 2022年06月06日 台東 39.1
3. 2020年06月29日 台北 38.9
4. 2016年06月01日 台北 38.7
4. 2015年06月17日 大武 38.7
備註：上述為人工測站資料，過往歷史紀錄不計入自動測站。今日太麻里高溫並列第3名。
資料來源：中央氣象署