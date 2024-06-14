高雄義大2飯店暑假優惠曝！1招「最低1250元」入住　爽吃環島美食

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2024年再次榮膺交通部觀光署的星級旅館評鑑標示五星肯定的義大皇家酒店，期望讓國旅去汙名化，與國人和海外旅客一起重拾對台灣國內旅遊之信心，自7月1日起至8月31日止，特別與廣受親子族群好評的姊妹飯店義大天悅飯店連袂推出「聯手FUN暑假」住房專案，兩家飯店雙人房各住一晚與翌日自助式雙人早餐，加贈天悅咖啡廳套餐兩客，可任選台北紅燒牛肉麵、嘉義土雞肉飯、台南小卷海鮮米粉、高雄肉燥飯、台東土魠魚羹麵、港都打狗黑白切拼盤或是飯店招牌「天悅海陸蔥香炒飯」。
連住兩晚包含早餐與台灣美食套餐，專案售價6,800元，每加一人加價900元，即可享有住宿期間早餐、台灣美食與房型升等至家庭房等禮遇，入住日遇週六也僅需加價1,100元。
而最優惠的住宿方案，是限定7月及8月暑假期間，旅客憑全台各地旅宿業住宿發票或憑證，即可享有平日入住(週日至週四)義大天悅飯店或義大皇家酒店之優惠房價，義大天悅飯店至多可住四人之溫馨家庭房純住宿一晚不含早餐僅需2,500元，義大皇家酒店則提供兩張中床的雅緻家庭房住宿一晚不含早餐3,000元優惠價。
義大天悅飯店另加碼提供義大摩天輪搭乘券，讓您前往義大天悅飯店住宿時，居高臨下地飽覽港都的城市燈光與斑斕夜景。本專案每日限量10間，需於三日前預訂，並出示7至8月間台灣任一城市旅宿業之發票或住宿憑證方可享有此優惠。
另外，天成文旅-蜂巢也有2500優惠房，為搶攻商務旅遊商機並帶動暑假市場活絡，天成文旅-蜂巢創新推出新餐飲設施「自助麵吧(24小時)」每份95元起，引進時下流行的無人自助泡麵機，提供12款經典口味選擇，涵蓋台式、日式、韓式等風味，選好口味自煮泡麵還包含：豬或牛五花肉片、雞蛋、高麗菜、玉米粒、蔥花等配料，宵夜場來一碗最是舒適暢快。 即日起至2024年12月31日止更推出一泊二食住房優惠，平日雙人入住含早餐與自助麵吧，優惠價每房2,499元起，二人同行等同每人每晚僅需1,250元起。