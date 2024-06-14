LINE少做1動作「上萬元」蒸發！一堆人不知 官方教1招守護你的錢
雖然LINE Pay即將退出日本市場，但台灣LINE Pay使用率可是在龍頭地位，根據金管會1月針對電子支付市占比較統計，「LINE Pay」用戶數約1200萬，遙遙領先街口支付、Apple Pay等其他行動支付。LINE Pay可以使用的店家數眾多，同時可以直接回饋「LINE POINTS」，直接入帳讓用戶有感，但近日卻有網文表示有人囤了上萬點LINE POINTS，不料沒有注意到使用期限，一瞬間歸零，讓網友超崩潰。
記者周淑萍/綜合報導
有網友在Dcard的發文表示，自己在Threads平台上看到一篇串文，文中指出因平常很少用LINE Pay付款，直到最近要消費時才驚覺帳戶中的1.2萬LINE POINTS點數，全部過期，無法使用。而1點等值1元，網友等於立即損失了破萬元，原貼文也提到，1萬多點換算下來可以買快100杯星巴克，直言「花錢買教訓」。
事實上，LINE POINTS是真的有使用期限，在官網公告就寫明了：LINE POINTS點數有效期限為最後一次獲得點數當日起算180日止，一旦超過有效期限將會立即失效，且失效的點數將會消失無法復原。民眾該如何確認自己的LINE POINTS有效期限，查看路徑如下：
1. 於LINE主畫面依序點選「錢包」＞「LINE POINTS」＞「歷史記錄」
2. 確認點數餘額下方顯示的「有效期限」
有網友就建議，LINE POINTS真的不要囤，因爲很有可能放到過期。而不要囤的做法就是有點數就折抵掉，建議可以直接在錢包內的條碼直接勾選「LINE POINTS」，之後如果要用LINE Pay刷條碼支付時，系統會先詢問要不要折抵，如果選擇折抵，結帳時就會折抵全部點數，餘額才會用信用卡支付。簡單一個動作先勾起來，就能時時提醒LINE POINTS使用權利。
操作路徑：LINE＞LINE Pay＞我的條碼＞付款條碼上方有「LINE POINTS」勾起來即可。