桃捷飲水機廠商「調包」檢體畫面曝！議員爆：承攬28所學校維護
桃園機場捷運突公布飲水機於8日起全部停用，飲水機外包廠商涉嫌偷裝自家飲用水，調包水質檢體送驗，甚至傳出包商還使用來路不明的濾心，品質堪憂；桃園市議員黃瓊慧再加碼爆料，這間飲用水的廠商承攬了28所學校機關行號，以及醫院、其他機關的飲水機保養維護，恐怕不知情的民眾和學童，已經把不乾淨的水全都喝下肚。
記者孫唯容／綜合報導
桃捷10日在官網公告，民眾檢舉飲水機外包商水質採檢有瑕疵，7日內部開會後，8日暫停開放機捷全線97部飲水機，10日才在各站各挑一部飲水機更換所有濾心維持基本供水。
不過，桃園議員黃瓊慧接獲內部員工吹哨，公司在送驗樣本做手腳，拿在公司分裝、檢驗合格的袋裝水代替車站採檢樣本，所以怎麼檢驗都合格，公司也沒有依照合約規定使用原廠濾心，所用濾心也來路不明。
黃瓊慧也說，該廠商承攬了桃園市內28所學校、機關行號的飲水機保養維護，包含南崁高中、桃園農改場、國家原子能源科技研究院，如果廠商慣用這種手法，學童和民眾喝的有沒有可能是問題水，呼籲桃園市政府徹查，釐清所有疑慮。
桃捷公司董事長沈志藏表示，關於包商疑似違反採購法，12日已向桃園地檢署報案，檢方查證屬實，桃捷也會做相關行政處分，待刑事調查告一段落再做行政懲處。