連晨翔甩偶包一天吃6餐暴肥21公斤 凸肚照曝光現「大叔穩重感」
TVBS原創劇集《舊金山美容院》，由王牌製作人戴天易與金獎編劇杜政哲聯手打造，故事環繞在美容院、早餐店及玩具工廠三個台灣在地家庭的愛恨情仇。日前男主角連晨翔劇中造型曝光，他為戲吃胖21公斤超驚人，這段「連晨翔變身江之浩」的歷程，幕後的點滴更令人好奇。
記者林奕如／台北報導
連晨翔透露，當初因導演杜政哲讓他燃起挑戰「江之浩」的企圖心，自2023年12月踏上一場增重之旅，從64公斤增至85公斤，努力由內而外，從心態到外型逐步讓自己蛻變。原本體質偏瘦的連晨翔，遇到不少困難，尤其是突破70公斤遇到停滯期。為在開拍前完成任務，找來健身教練和營養師的協助，透過專業方法達到「心寬體胖」的狀態。連晨翔幾乎從台灣吃到日本、韓國，從白天吃到晚上，每天吃六餐，笑說：「一直吃就對了。」雖然身手不如以往矯健，但他很享受江之浩帶來的「穩重感」，周遭的同事和家人也反映他的氣色變好。
連晨翔也提到，一開始家人擔心會影響健康，得知會在專業團隊的幫助下進行才放下心來。熱愛下廚的父親更為他準備各種的料理，希望兒子能吃得健康、安心。他很感謝家人以他們的方式支持這個角色，成為自己最大的後盾，還說：「家人從擔心到支持，後來家裡吃不完的食物都丟給我，瞬間成為珍惜食物的代表。」
對於這趟增重之旅，被問及是否有吃不了的食物，連晨翔打趣地回道：「沒有想放棄的食物，只有不能放棄的食物！」除了能大嗑愛吃的麻辣鍋和各類痛風鍋物外，珍珠奶茶更是增胖必備的飲品。他也將自己增重的過程寫下來，陸續會在社群平台跟粉絲分