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盤點劉亦菲主演《玫瑰的故事》5大看點！霍建華睽違5年回歸小螢幕

▲盤點劉亦菲主演《玫瑰的故事》5大看點！戲劇中有別於原著，竟有原創新角色大談姐弟戀。（圖／微博）
▲盤點劉亦菲主演《玫瑰的故事》5大看點！戲劇中有別於原著，竟有原創新角色大談姐弟戀。（圖／微博）

記者洪生儒／綜合報導

陸劇《玫瑰的故事》改編自作家亦舒的同名長篇言情小說，演出的黃金陣容包含了劉亦菲、霍建華、佟大為、萬茜等人，超豪華的卡司讓該劇在開演之前就已經掀起高度關注與討論，開播後聲量更是不斷飆升。而該劇的故事以女性視角出發，描述女主角「黃亦玫」起伏動盪的人生，還有她的感情經歷與追尋自我的過程。而《NOWnews今日新聞》也特別整理了《玫瑰的故事》的5大看點，讓大家在看劇之前可以先了解有哪些吸睛的亮點。

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▲陸劇《玫瑰的故事》改編自作家亦舒的同名長篇言情小說，該劇的故事以女性視角出發，描述女主角「黃亦玫」起伏動盪的人生，還有她的感情經歷和她在追尋自我的過程。（圖／微博）
▲陸劇《玫瑰的故事》改編自作家亦舒的同名長篇言情小說，該劇的故事以女性視角出發，描述女主角「黃亦玫」起伏動盪的人生，還有她的感情經歷和她在追尋自我的過程。（圖／微博）
1.劇情圍繞女主角黃亦玫展開　闡述女性追求不被定義的人生

故事劇情圍繞著出生書香世家的女主角黃亦玫（劉亦菲 飾）而展開，講述學藝術的她在畢業之後，面臨了各種人生的選擇題，以及她在愛情、婚姻和職場中是怎麼覺醒並成長。劇情以現代女性的視角，闡述勇於追求、不被定義的人生故事，除了描繪主角的成長過程，也能看到主角在面對失敗與挫折後，不因任何壓力而改變自己的決定，能自由地去選擇愛情，不為滿足社會的期待而放棄。

黃亦玫在畢業之後，跟學長「方協文（林更新 飾）」走入婚姻裡，後來發現兩人對未來的規劃與想法有分歧，最終離婚收場。結束婚姻後，黃亦玫再度展開新人生，她開始創業，在職涯上努力追求成就，也開始接受新的人進入生活，她後來遇見了靈魂伴侶「傅家明（霍建華 飾）」，不過這段感情最終以生離死別畫上句號，但亦玫並沒有就此消沉，反而更加努力活出自我。

▲《玫瑰的故事》以第一人稱來描寫主角「玫瑰」的故事，跟戲劇中比較不一樣的地方在於，書中的「我」是由四位男性角色的視角出發。（圖／微博）
▲《玫瑰的故事》以第一人稱來描寫主角「玫瑰」的故事，跟戲劇中比較不一樣的地方在於，書中的「我」是由四位男性角色的視角出發。（圖／微博）
2.原著以四位男性角色視角出發　講述他們所見所認識的「玫瑰」

《玫瑰的故事》以第一人稱來描寫主角「玫瑰」的故事，跟戲劇中比較不一樣的地方在於，書中的「我」是由四位男性角色出發，以他們的視角去講述他們所見、所認識的 「玫瑰」。而在小說裡，這四個男人和女主角也都各自有著刻骨銘心的愛情，對女主角的人生也帶來許多影響。

在書中，玫瑰17歲時遇見了初戀莊國棟，沒想到國棟選擇跟她分手並與未婚妻結婚，在經歷這段心碎後，玫瑰決定前往美國留學，在遇見了方協文後與他步入婚姻並生下了孩子，不料過了10年，玫瑰發現兩人對未來的想法有分歧，選擇跟對方離婚並回到香港生活。

回到香港後，玫瑰意外認識了傅家明與他墜入愛河，即使男方患有絕症，玫瑰也選擇陪他度過最後的時光。傅家明離世後，玫瑰遇見了喪偶的羅德慶爵士和離婚後的國棟，國棟再度對玫瑰展開追求，但最後她選擇與爵士一起白頭偕老。

▲劉亦菲在戲中身為都市女性，將會如何詮釋現代女性遭受的困境，在成為「母親」的同時，又要如何繼續追求「自我」，都讓觀眾們相當好奇。（圖／微博）
▲劉亦菲在戲中身為都市女性，將會如何詮釋現代女性遭受的困境，在成為「母親」的同時，又要如何繼續追求「自我」，都讓觀眾們相當好奇。（圖／微博）
3.劉亦菲初次演出「母親」角色　以溫柔自然演技駕馭「獨立女性」

劇中以角色「黃亦玫（劉亦菲 飾）」為第一視角，展現當代職場女性的觀點，不論是戀愛或是生活，她從不會讓自己得過且過，更不願意「遵循傳統」，劇中也可以看到女主角在各個人生階段上的心境會如何改變。

劉亦菲一直以來都能展現溫柔且自然的演技，對於她駕馭這種「獨立女性」的角色，可以說是非常適合，也讓粉絲們都相當期待，加上這一次在《玫瑰的故事》中，劉亦菲也是第一次演出「母親」角色，不論是對她或是對觀眾都充滿新鮮感。

而劉亦菲在戲中身為都市女性，將會如何詮釋現代女性遭受的困境，在成為「母親」的同時，又要如何繼續追求「自我」，都讓觀眾們相當好奇，大家都很看好她在「黃亦玫」這個角色上有所突破，加上劉亦菲在2022年回歸拍攝電視劇後，每部戲劇作品都是熱播夯劇，觀眾們都期待《玫瑰的故事》會成為下一部爆紅劇作。

▲霍建華在戲劇《玫瑰的故事》中演出黃亦玫的靈魂伴侶「傅家明」，黃亦玫本以為終於找到自己的真命天子，可惜命運總愛捉弄人。（圖／微博）
▲霍建華在戲劇《玫瑰的故事》中演出黃亦玫的靈魂伴侶「傅家明」，黃亦玫本以為終於找到自己的真命天子，可惜命運總愛捉弄人。（圖／微博）
4.霍建華睽違5年回歸小螢幕　與「靈魂伴侶」共同面對生死

霍建華在戲劇《玫瑰的故事》中演出黃亦玫（劉亦菲 飾）的靈魂伴侶「傅家明」，黃亦玫本以為終於找到自己的真命天子，但命運總愛捉弄人，傅家明在劇中已經是病入膏肓的狀態，兩人將面臨生死離別，黃亦玫和傅家明又會如何面對無法改變的悲劇，都讓觀眾們相當期待。

這一次出演《玫瑰的故事》是霍建華睽違5年回歸小螢幕，也是霍建華跟導演汪俊的第二次合作，導演汪俊曾執導過《小別離》、《如懿傳》等熱播戲劇，如今戲劇男神合作名導演，讓該劇更加吸睛。

▲劇中女主角將會跟四個男人各自展開不同故事線，其中比較特別的是女主角的飛行員男友河西（林一 飾），在原著裡面其實沒有這個角色，是戲劇中原創的新角色。（圖／微博）
▲劇中女主角將會跟四個男人各自展開不同故事線，其中比較特別的是女主角的飛行員男友河西（林一 飾），在原著裡面其實沒有這個角色，是戲劇中原創的新角色。（圖／微博）
5.「黃亦玫」人生裡的四個男人　竟有一個是戲劇原創新角色

在劇中，黃亦玫（劉亦菲 飾）將會跟四個男人各自展開不同故事線，其中比較特別的是黃亦玫的飛行員男友河西（林一 飾），在原著裡面其實沒有這個角色，是戲劇中原創的新角色，兩人將在劇中上演一段養眼的姐弟戀，而林一也是該劇最後一個曝光的男主角，讓許多粉絲們都驚訝不已。

此外，黃亦玫在劇中另外三個男人，分別為莊國棟、方協文以及傅家明。莊國棟（彭冠英 飾）是法國高材生，可以說是一個年少有為的男子，他是黃亦玫的初戀，兩人因爲工作認識並陷入愛河，但最終也因為一些原因，兩人只能面對現實分手，經歷過這段戀情後，黃亦玫便決定重返校園求學深造。

而方協文（林更新 飾）是黃亦玫的學長，個性憨厚溫和，在學業結束後黃亦玫和他步入了婚姻並生下孩子，不過婚後兩人卻發現彼此的個性、想法和對未來的規劃、志向差很大，導致最後是離婚收場。

身為黃亦玫的「靈魂伴侶」傅家明（霍建華 飾），則是因為病入膏肓，兩人將一起面臨生死離別，觀眾們也都相當好奇在劇裡女主角將會如何面對這一切。劇中在黃亦玫人生出現的四個男人，分別為她帶來了不同的成長，也替她的人生增添了更多的樣貌，期待各自的感情線在戲劇中都能擦出讓人難忘的火花。


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