國泰金攜手中央大學 目標1年內培育200位AI、雲端、區塊鏈專才
為持續培育金融科技潛力人才，並鼓勵青年學子接軌產業發展需求，國泰金控與中央大學啟動「金融科技產學合作計劃」，今（14）日簽訂產學合作意向書，將以數位架構及雲端服務、人工智慧（AI）與數據分析、綠色金融、保險金融、區塊鏈、金融醫療等議題為核心，進行金融科技研究計劃、實習與就業合作、課程演講、企業參訪等一系列合作，預計1年內培育200位潛力好手，透過產學共創，充實金融科技人才庫。
記者顏真真／台北報導
國泰金數位數據暨科技發展中心資深副總經理姚旭杰表示，國泰金積極推動數位轉型，與各子公司數位、數據、技術部門推出創新金融產品與服務。目前集團數位用戶已突破880萬人，不論是在AI、雲端、區塊鏈、金融醫療、綠色金融等基礎建設及數位工程上，都有龐大的人才需求，希望透過這次與中央大學的合作，建構金融科技新興人才核心職能與實務經驗，為青年學子打造金融科技最佳職涯舞台。
中央大學副校長許秉瑜也指出，與國泰金將就4大方向全面合作，其中課程演講將讓同學了解最新科技在金融的應用；企業參訪則讓同學實際了解金控公司運作；透過實習及就業媒合，則能為學生未來職涯積累經驗、創造就業機會，協助中大培育優質人才，讓國泰金能夠參與學生教育培訓的過程，學生也能深入了解第一線工作環境與職能需求；研究計劃則讓教師攜手學生深入業界痛點、提供解決方案。
這次為期3年的產學合作由國泰金控數數發中心與中央大學管理學院積極推動，將透過雙方密切合作，建立堅實的產學鏈結，培育學生的專業能力，並激發其對產業發展的熱情與能量。