超商啤酒殺77折！WAT攜手冠軍調酒師、KIRIN新升級　今夏必喝盤點

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7-11即起至7月9日前集
全家即起至7月9日前指定啤酒3件79折，導入世界各地啤酒陣容，有日本、韓國、德國、法國、英國、美國等各國特色啤酒，陣容相當華麗，可以用優惠的價格一次喝到。還有經典的麒麟、海尼根、百威、朝日等品牌之外，來自日本的Orion生啤酒、三得利啤酒通通喝得到。
🟡2024話題必喝酒款
雞尾酒品牌WAT攜手世界調酒冠軍
台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，攜手世界級調酒賽事World Class兩位冠軍調酒師，推出全新氣泡雞尾酒。「小綠西瓜氣泡雞尾酒」由2023年冠軍小綠（劉冠麟）所創，融合了台灣人最愛的夏季水果小玉西瓜，加上帶有濃郁果香與煙燻餘韻的JOHNNIE WALKER黑牌，可感受到黑牌深邃複雜的韻味；尾聲更獨具創意的加入了昆布鹽，注入了獨特的海洋風情。
另一款由2022年冠軍NONO（余瀚為）調配的「刺波起司蛋糕氣泡雞尾酒」，大膽的解構草莓起司蛋糕，利用Tanqueray 明亮的杜松子、薰衣草以及紫羅蘭風味，融合了發酵的麵包與草莓香氣，搭配上紅茶的蜜香與伯爵茶的柑橘香調，打造出層次豐富的口感。兩款售價皆為59元，即起在全家超商搶先上架，鮮價3件79折。全聯、家樂福、大潤發及Mia’c bon陸續販售。
KIRIN冰結調酒配方新升級
日本銷售NO.1的KIRIN冰結調酒系列，在台灣也深受消費者喜愛，今年夏天「KIRIN冰結調
西西里檸檬調酒保留現行款的清爽美味優點，在迷人的檸檬酸甜口感中加入黃、
KIRIN首次在台推出「一番搾 零糖質啤酒」
隨著全民健康意識抬頭、運動健身風潮盛行，在啤酒市場上，減醣及零糖質商品為時下台灣消費者提供新選擇，瞄準低負擔健康趨勢，台灣麒麟（KIRIN）首次在台推出限定商品「一番搾 零糖質啤酒」，以無糖、低負擔，搭配上濃郁甘甜的麥香以及清爽不膩的口感，讓大眾及健身減肥族不需猶豫，盡情暢飲！
「一番搾 零糖質啤酒」採用了兩種特殊製法，一番搾製法與糖質CUT製法，
台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒
台啤將經典乖乖奶油椰子口味與台啤滑順口感融合，淡淡奶油黃色澤，椰香中伴著香甜玉米餅香，佐以啤酒的微醺氣泡感，是熟悉又新鮮的好味道。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！