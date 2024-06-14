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超商啤酒殺77折！WAT攜手冠軍調酒師、KIRIN新升級　今夏必喝盤點

▲7-11即起至7月9日止指定啤酒3件79折、6件77折，還可享加價換購下酒菜或8大啤酒品牌經典杯。（圖／7-11提供）
▲7-11即起至7月9日止指定啤酒3件79折、6件77折，還可享加價換購下酒菜或8大啤酒品牌經典杯。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

炎炎夏日，需要來杯酒精飲品降溫消暑，7-11、全家推出啤酒限時優惠，最低百款啤酒任選6件77折。盤點各大品牌推出必喝新品，包括WAT攜手世界調酒冠軍推出氣泡雞尾酒，「小綠西瓜氣泡雞尾酒」融合了台灣人最愛的夏季水果，一口喝下滿滿夏季海洋風情；知名「KIRIN冰結調酒」除了換新包裝外，西西里檸檬口味也升級加入檸檬果皮滋味，讓口感層次更加豐富，炎炎夏日就靠冰結清爽一夏。

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🟡7-11、全家啤酒節優惠
7-11即起至7月9日前集結20國、逾百款世界人氣啤酒推出「國際啤酒節」，指定啤酒3件79折、6件77折，還能加價49元換8大啤酒品牌杯乙款或加價19元換指定下酒料理乙份，限定複合店門市「哈燒專櫃」更提供全品項商品第二件85折和「酒BAR」現打啤酒全品項任選3件79折、6件77折優惠，提升餐酒儀式感。

全家即起至7月9日前指定啤酒3件79折，導入世界各地啤酒陣容，有日本、韓國、德國、法國、英國、美國等各國特色啤酒，陣容相當華麗，可以用優惠的價格一次喝到。還有經典的麒麟、海尼根、百威、朝日等品牌之外，來自日本的Orion生啤酒、三得利啤酒通通喝得到。

▲「全家」亞洲啤酒節登場，集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒。（圖／全家提供）
▲全家啤酒節登場，集結日本、韓國、台灣45款超夯啤酒。（圖／全家提供）
🟡2024話題必喝酒款

雞尾酒品牌WAT攜手世界調酒冠軍
台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，攜手世界級調酒賽事World Class兩位冠軍調酒師，推出全新氣泡雞尾酒。「小綠西瓜氣泡雞尾酒」由2023年冠軍小綠（劉冠麟）所創，融合了台灣人最愛的夏季水果小玉西瓜，加上帶有濃郁果香與煙燻餘韻的JOHNNIE WALKER黑牌，可感受到黑牌深邃複雜的韻味；尾聲更獨具創意的加入了昆布鹽，注入了獨特的海洋風情。

另一款由2022年冠軍NONO（余瀚為）調配的「刺波起司蛋糕氣泡雞尾酒」，大膽的解構草莓起司蛋糕，利用Tanqueray 明亮的杜松子、薰衣草以及紫羅蘭風味，融合了發酵的麵包與草莓香氣，搭配上紅茶的蜜香與伯爵茶的柑橘香調，打造出層次豐富的口感。兩款售價皆為59元，即起在全家超商搶先上架，鮮價3件79折。全聯、家樂福、大潤發及Mia’c bon陸續販售。

▲台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，攜手世界級調酒賽事World Class冠軍調酒師，推出夏季新品酒款。（圖／WAT提供）
▲台灣最潮瓶裝雞尾酒品牌WAT，攜手世界級調酒賽事World Class冠軍調酒師，推出夏季新品酒款。（圖／WAT提供）
KIRIN冰結調酒配方新升級
日本銷售NO.1的KIRIN冰結調酒系列，在台灣也深受消費者喜愛，今年夏天「KIRIN冰結調酒-華麗白葡萄」與「KIRIN冰結調酒-西西里檸檬」兩種經典口味包裝新升級，整體視覺更加清爽外，「KIRIN冰結調酒-西西里檸檬」更是連口味一起升級。

西西里檸檬調酒保留現行款的清爽美味優點，在迷人的檸檬酸甜口感中加入黃、綠色兩種檸檬果皮的滋味，口感層次更加豐富，前段經典酸甜感，搭配中段新鮮的檸檬果汁風味，最後再用涼爽俐落的尾韻，讓冰結成就夏天最迷人的風味。無論是華麗白葡萄還是西西里檸檬，炎炎夏日就靠冰結清爽一夏。

▲台灣民眾喜愛的「KIRIN冰結調酒」經典口味「華麗白葡萄」、「西西里檸檬」，近日推出全新口感與包裝。（圖／品牌提供）
▲台灣民眾喜愛的「KIRIN冰結調酒」經典口味「華麗白葡萄」、「西西里檸檬」，近日推出全新口感與包裝。（圖／品牌提供）
KIRIN首次在台推出「一番搾 零糖質啤酒
隨著全民健康意識抬頭、運動健身風潮盛行，在啤酒市場上，減醣及零糖質商品為時下台灣消費者提供新選擇，瞄準低負擔健康趨勢，台灣麒麟（KIRIN）首次在台推出限定商品「一番搾 零糖質啤酒」，以無糖、低負擔，搭配上濃郁甘甜的麥香以及清爽不膩的口感，讓大眾及健身減肥族不需猶豫，盡情暢飲！

「一番搾 零糖質啤酒」採用了兩種特殊製法，一番搾製法與糖質CUT製法，美味的秘密在於採用一番搾製法，100%麥芽萃取第一道麥汁釀造，得以保留麥香的甘醇，造就不凡美味。而糖質CUT製法，精選麥芽並搭配麒麟特殊培育的釀造技術與發酵技術，讓啤酒在保有香醇下能夠去除掉酒液中的糖質。

▲「一番搾 零糖質啤酒」，以無糖、低負擔的主打特色也讓大眾及健身減肥族不需猶豫，盡情暢飲。（圖／品牌提供）
▲「一番搾 零糖質啤酒」，以無糖、低負擔的主打特色也讓大眾及健身減肥族不需猶豫，盡情暢飲。（圖／品牌提供）
台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒
將經典乖乖奶油椰子口味與台啤滑順口感融合，淡淡奶油黃色澤，椰香中伴著香甜玉米餅香，佐以啤酒的微醺氣泡感，是熟悉又新鮮的好味道。

▲近期全家獨家開賣「台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒」，不少網友搶先開箱也笑喊「法力比放乖乖更持久」。（圖／全家提供）
▲全家獨家開賣「台啤乖乖聯名奶油椰子啤酒」，每瓶售價69元。（圖／全家提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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