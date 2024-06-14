中市南屯溪西盼望30多年　文山國中動土

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盧秀燕指出，溪東地區過去發展較好，有許多學校設在溪東；而溪西地區已設國小，卻尚未有國中，因此住在溪西區的孩子小學畢業後，須跨溪到溪東就讀國中。在地鄉親3、40年來殷殷期盼在溪西新設國中，地方議員也不斷爭取。
盧秀燕表示，雖然新建學校預算非常龐大，但「再怎麼窮也不能窮教育」，因此市府全額自籌文山國中第一期校舍興建經費，預算高達1億4,400萬元，特別感謝市議員通過預算，今日才能順利開工，也感謝教育局團隊積極辦學、興建校舍。
盧秀燕進一步指出，文山國中第一期校舍預計115年完工，未來市府規劃新建第二期，讓學校達到一定規模。希望台中市籍立委屆時能協助市府向教育部爭取經費補助，減輕市庫負擔，並早日湊齊經費開工，提供孩子更安全、便利及舒適的學習空間。
教育局長蔣偉民指出，盧市長上任以來打造具有深度及廣度的教育環境，111年獲《天下雜誌》評比為全國「教育王」；今年《中國時報》公布「22縣市施政滿意度大調查」，台中13項施政獲10金3銀榮登滿貫王，其中教育施政獲得銀獎；最近《遠見雜誌》公布2024縣市長施政滿意度調查，盧市長再次獲評為「五星市長」，其中「教育」面向也是六都第一。
蔣偉民表示，文山國中第一期校舍規劃18間教室，預計115年完工。他也提到，文山國中佔地約2公頃，因位處文山里，且鄰近南屯區文山國小，傾聽地方民意後，以「文山」延續作為國中校名，寓意未來社區與校園共榮發展。