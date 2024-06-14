《原子少年》陳廷軒7月赴韓當練習生 同框女神金世正叫學姐
出道5年、曾演出BL劇《HIStory3：圈套》嶄露頭角的陳廷軒，在歷經《原子少年》選秀及客台《暗夜微光》的洗禮後，能唱能跳能演的他，今年將擔任「KPOP偶像培訓2024夢想訓練營」宣傳大使，7月底將赴韓國接受短期練習生訓練。而去年因工作關係和女神金世正有交集，才發現原來她是演藝培訓學院的學姐。
記者林奕如／台北報導
陳廷軒要前往韓國受正統練習生訓練，感到既興奮又開心，他開心笑說：「根本就是天上掉下來的禮物。」自嘲有「抖M」體質的他表示，「回顧過往踏入演藝圈，至今總是獨自靠著土法煉鋼自學練習，這次終於有機會體驗讓韓國老師以系統式教學帶著我訓練，實在太幸福啦！」把自己「歸零」當新人再次學習，他更表示：「想學習真正韓國練習生唱歌課、舞蹈課的整體編排及表演方式，更希望透過這次的短期訓練，達到快速增進並優化我的表演技巧。」
去年因工作關係有幸與金世正有交集，得知金世正過去曾經是BORN Star演藝培訓學院學生，讓他對前進韓國受訓這件事更充滿了期待，「我欣賞她在選秀過程中總是展現優秀實力、不服輸的模樣，甚至在戲劇上也有亮眼的成績，尤其私底下與工作人員相處時善良、圓融、謙虛的人格特質，印證了學院不止教導演藝技能，對學生的品格也有嚴格要求，而這些都是我需要學習的。」
從小就對KPOP文化有深厚興趣，陳廷軒很早就開始學習韓文，靠著看韓國的YT頻道及韓劇土法煉鋼磨練，「當然最重要的還是交一些韓國的朋友，透過聊天可以練習口說和聽力，以及韓國人真正會使用的詞彙。」但有說韓文出糗經驗，去餐廳吃飯把「點餐」說成「睡覺」，讓店員超傻眼。