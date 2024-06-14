誕下罕見龍鳳胎！泰國動物園母象險攻擊自家小象

泰國的1隻母象日前誕下極為罕見的龍鳳胎後，由於母象一開始不知道自己生下兩個小孩，突然抓狂攻擊生下的第二頭小象，所幸保育員奮不顧身搶救，幼崽才能倖存。由於大象通常每胎只會產下1頭小象，龍鳳胎可謂極為罕見。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，此事發生在泰國首都曼谷以北阿育他耶市（Ayutthaya）的「阿育他耶皇家象園」（Ayutthaya Elephant Palace & Royal Kraal），36歲的亞洲象「賈姆朱里」（Jamjuree）7日晚間先產下1隻重80公斤的小公象，18分鐘後賈姆朱里又生下另一隻60公斤重的小母象，接著牠突然抓狂，並攻擊剛出世的幼崽。
由於母象誕下龍鳳胎的機率不到1%，眾人當下也感到十分震驚。獸醫師拉德通塔雷（Lardthongtare Meepan）表示：「我們聽到有人大喊，又有1隻象寶寶要出生了！」大象飼育員趕緊制止賈姆朱里攻擊牠親生的小象，還因此腳踝受傷。
非營利組織Elephant Stay主任芮迪（Michelle Reedy）表示：「母象攻擊親生小象，是因為牠從未生產過雙胞胎，牠可能誤會站在牠後方的是陌生入侵者，畢竟生下雙胞胎的情況真的非常罕見。」
現在賈姆朱里已接受自己產下的一對龍鳳胎，但因2隻小象體型較小，象園特地搭建1座平台，協助象媽媽哺育小象，同時另外利用注射器餵食象寶寶。