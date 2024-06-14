錢櫃大火6死72傷！練台生一審判無罪 北檢正式提出上訴
2020年台北市錢櫃KTV林森店大火案，造成6死、72傷慘劇，台北地檢署依違反消防法、刑法過失致死等罪，起訴錢櫃負責人練台生、林森店經理翁珮雯、工程師黃思銘等7人，台北地方法院今年5月15日宣判，練台生獲判無罪，由於錢櫃的業務屬分層負責，練台生不涉及刑責；對此，台北地檢署不服，認為判決理由有諸多矛盾及違誤之處，今對練台生等7人提起上訴。
記者孫唯容／綜合報導
回顧案發經過，2020年4月26日，經營林森店的錢櫃子公司迪廣公司，斥資近4000萬元在大樓內增設2部貫通地下2樓到地上10樓的電梯，包商工程行負責人王聖傑當天上午9點多，將1台雷射水平儀放在店內4樓角落儲藏室充電，結果引發火勢，加上店內消防設備未起作用，自動撒水設備、火警受信警示、排煙閘門等都沒有啟動，加上施工區內天花板都拆除，導致火勢、濃煙擴散到其他樓層和走道。
北檢指出，法院判練台生無罪的理由有諸多矛盾、違誤不當之處，且有部分事實認定錯誤。至於錢櫃林森店店長翁珮雯、副店長張惠純及電梯工程專案負責人黃思銘等人，獲判緩刑部分，北檢認為這3人均未坦承犯行，法院卻分別判刑1至2年，並宣告緩刑，顯有不當。
北檢表示，施工不慎引發火災的九康工程行負責人王聖傑，即使被判刑3年，不過北檢認為他的過失，造成重大傷亡，危害甚鉅，刑度過輕。