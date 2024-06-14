明天防38°C極端高溫！週末全台天氣一次收 午後雷雨下週繼續轟炸
西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，中央氣象署示警，明（15）日中午前後臺東縣地區有攝氏38度極端高溫出現的機率；雙北、花蓮局部達攝氏36度高溫。明天苗栗以南仍有不定時局部短暫雨，但雨勢較為趨緩，午後大台北東側、東北部地區及山區有雷陣雨機會。下週起太平洋高壓增強，逐漸轉為夏季天氣型態，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報指出，明（15）日西南風沉降影響，臺東縣地區有焚風發生的機率，中午前後臺東縣地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；臺北市地區、新北市地區、花蓮縣地區為黃色燈號，局部可達攝氏36度高溫。其他地區高溫約攝氏32度至35度。
氣象署預報員張承傳表示，明（15）日受到西南風影響，苗栗以南有不定時局部短暫雨，但雨勢較趨緩，其他地區多雲到晴，五後大台北東側、東北部地區及山區，仍有留意雷陣雨發生。
週日（6/16）改吹南風，中南部降雨減少，仍要留意局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、東北部地區降雨機率高。下週一、下週二（6/17~6/18）起太平洋高壓增強，各地多雲到晴，午後有局部短陣雷陣雨，中南部清晨至上午有零星降雨， 一路到下週五都是類似天氣。溫度方面，各地普遍高溫為攝氏32度至35度。
下週起高壓有增強趨勢，鋒面普遍較偏北邊，降雨可能逐漸減少，轉變成夏季天氣型態。一般來說5月、6月都是梅雨季天氣型態，今年整體看來，5月梅雨季雨量偏少，6月也有偏少的趨勢。