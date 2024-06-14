電價3年累漲53％！北捷被歸類「產業用電」 盼中央比照民生用電
今（2024）年4月電價全面調漲，台北捷運公司表示，經濟部近3年來已調漲北捷電價累計高達53%，政府一方面推動大眾運輸，一方面卻對擔任大眾運輸的台北捷運電價大幅調漲，政策似相互矛盾。盼中央重視捷運用電特性，比照民生用電漲幅收費，與北捷共同推動低碳、永續的綠色運輸。
記者林莞茜／綜合報導
北捷公司指出，自2021年至2023年，電價漲幅已高達34%，今年再調漲14%，累計電價漲幅高達53%，預估113年電費約28億元，約占公司整體營運成本13%，儘管北捷努力進行節電措施及開源節流，依然對營運造成沉重負擔，電力用在民眾、服務民生，與使用電力生產製造產品銷售營利的高毛利產業不同，卻被歸類為「產業用電」類別優先調漲，不但與推行綠色運輸政策相互矛盾，更讓北捷感覺變相懲罰之慨。
北捷公司表示，台北捷運平均日運量超過200萬人次，早已成為雙北民眾通勤往來日常所需，用電特性應屬民生用電，應專案比照民生用電最低級距調漲，電價漲幅高達53%顯不合理。在此懇切呼籲中央，將捷運及鐵路等軌道系統的用電類別歸為民生用電計算，相較於私人運具，軌道捷運系統更能有效降低空氣污染及碳排放，具有能源效益。期盼與政府配合之下，積極推動綠色運輸，朝向2050年淨零排放目標邁進。