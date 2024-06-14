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開趴販毒又囤毒品！警政署保三總隊二大隊查獲10公斤愷他命毒品

▲內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊偵破以陳姓男子為首之不法集團涉嫌販售大量毒品。(圖／記者黃守作攝)
▲內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊偵破以陳姓男子為首之不法集團涉嫌販售大量毒品。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

內政部警政署保安警察第三總隊第二大隊於今(14)日，宣佈偵破以陳姓男子為首的不法集團，涉嫌販售大量毒品，在高雄市區一處鐵皮私人招待所內緝獲10公斤的愷他命毒品及21萬5千餘顆的感冒藥丸，乃將陳嫌等10人帶回偵訊，並依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

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▲保安警察第三總隊第二大隊偵查隊隊長陳鴻中說明偵破不法集團涉嫌販售大量毒品的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲保安警察第三總隊第二大隊偵查隊隊長陳鴻中說明偵破不法集團涉嫌販售大量毒品的情形。(圖／記者黃守作攝)
警政署保安警察第三總隊第二大隊大隊長蔡明潭表示，該大隊於今(113)年初偵破小盤販毒集團案後，經向上溯源，鎖定陳嫌為首之南部販毒盤商，長期於各地私人招待所內販售大量毒品，嚴重影響社會治安。

▲保安警察第三總隊第二大隊偵查隊幹員在高雄市區一處鐵皮私人招待所內緝獲10公斤之愷他命毒品、21萬5千餘顆之感冒藥丸。(圖／保三總隊二大隊提供)
▲保安警察第三總隊第二大隊偵查隊幹員在高雄市區一處鐵皮私人招待所內緝獲10公斤之愷他命毒品、21萬5千餘顆之感冒藥丸。(圖／保三總隊二大隊提供)
該大隊偵查隊隊長陳鴻中，乃與高雄市政府警察局刑事警察大隊偵3隊、少年警察隊、保安警察大隊、小港警分局、仁武警分局共組專案小組，並報請高雄地方檢察署惟股檢察官指揮偵辦。

▲不法集團將毒品以茶葉袋包裝販售。(圖／記者黃守作攝)
▲不法集團將毒品以茶葉袋包裝販售。(圖／記者黃守作攝)
經專案小組密集跟監蒐證，鎖定販毒首腦陳某於日前駕車，率王姓共犯至高雄市仁武區一處私人招待所內販售大量毒品，見事機成熟，派員重兵埋伏，當毒嫌入內販售之際，以優勢警力攔車，並破門入內，將屋內所有犯嫌壓制在地，當場查獲茶葉包包裝之愷他命毒品毛重10.236公斤、一粒眠38公克、手機、K盤，以及21萬5千餘顆的感冒藥丸等物，乃將販毒首腦陳某及其他在場開趴吸毒之共犯計10人帶回處理，偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

▲警方查獲的21萬5千餘顆感冒藥丸，如加以提煉，將可做成7至10公斤市價約1000萬元的安非他命，可供10萬人次吸食。(圖／記者黃守作攝)
▲警方查獲的21萬5千餘顆感冒藥丸，如加以提煉，將可做成7至10公斤市價約1000萬元的安非他命，可供10萬人次吸食。(圖／記者黃守作攝)
蔡明潭指出，此次查獲的愷他命毒品，市價約新台幣700萬元，而所囤放的21萬5千餘顆感冒藥丸，市價約300萬元，如加以提煉，將可做成7至10公斤市價約1000萬元之安非他命，可供10萬人次吸食，如這些毒品流入市面，將危害國人身心健康甚鉅，所幸在專案小組鍥而不捨之查緝下，成功瓦解該販毒集團之企圖。

蔡明潭呼籲，毒品不僅危害身心健康，後續更會因高度成癮性，影響到家庭生活，並造成社會問題，國人應「勇於拒毒、保護自己」，保安警察第三總隊將持續貫徹警政署「肅清毒品」之目標，積極查緝邊境毒品走私與境內不法販毒集團，以維護我國社會治安。

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