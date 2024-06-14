開趴販毒又囤毒品！警政署保三總隊二大隊查獲10公斤愷他命毒品

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該大隊偵查隊隊長陳鴻中，乃與高雄市政府警察局刑事警察大隊偵3隊、少年警察隊、保安警察大隊、小港警分局、仁武警分局共組專案小組，並報請高雄地方檢察署惟股檢察官指揮偵辦。
經專案小組密集跟監蒐證，鎖定販毒首腦陳某於日前駕車，率王姓共犯至高雄市仁武區一處私人招待所內販售大量毒品，見事機成熟，派員重兵埋伏，當毒嫌入內販售之際，以優勢警力攔車，並破門入內，將屋內所有犯嫌壓制在地，當場查獲茶葉包包裝之愷他命毒品毛重10.236公斤、一粒眠38公克、手機、K盤，以及21萬5千餘顆的感冒藥丸等物，乃將販毒首腦陳某及其他在場開趴吸毒之共犯計10人帶回處理，偵訊後，依違反毒品危害防制條例罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。
蔡明潭指出，此次查獲的愷他命毒品，市價約新台幣700萬元，而所囤放的21萬5千餘顆感冒藥丸，市價約300萬元，如加以提煉，將可做成7至10公斤市價約1000萬元之安非他命，可供10萬人次吸食，如這些毒品流入市面，將危害國人身心健康甚鉅，所幸在專案小組鍥而不捨之查緝下，成功瓦解該販毒集團之企圖。
蔡明潭呼籲，毒品不僅危害身心健康，後續更會因高度成癮性，影響到家庭生活，並造成社會問題，國人應「勇於拒毒、保護自己」，保安警察第三總隊將持續貫徹警政署「肅清毒品」之目標，積極查緝邊境毒品走私與境內不法販毒集團，以維護我國社會治安。