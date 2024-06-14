「蘋果界香奈兒」Envy愛妃 搶先在全台楓康超市上架
一般人提到蘋果，浮現的印象不外日本青森蘋果。事實上，蘋果產地很多，原產自紐西蘭北島的愛妃（Envy）蘋果，就以紅寶石般鮮豔色澤，香氣濃郁、果肉潔白，再加上皮薄味甜、脆口多汁等特色，獲得蘋果界香奈兒美譽，15年來在亞洲地區熱賣。今年台灣地區由楓康超市搶先於6月上架，顆顆碩大，口感鮮甜多汁，嚐鮮要快。
記者金武鳯/台中報導
為了Envy愛妃蘋果在楓康超市上架，ENVY蘋果紐西蘭駐台商務經理Lottie Eglinton、台灣總代理黃吉利董事長與楓康超市部主管林明圖協理親自出席上架發布會。Lottie Eglinton表示，Envy愛妃蘋果是皇家嘎啦（Gala）與布瑞本（Braeburn）的接枝混種，果肉抗氧化能力佳、不易變色，是愛妃的一大特色。
此外，紐西蘭特別制定一套全球標準化的果樹整合生產種植法（IFP），從育種、種植、採取、儲藏，都有嚴格的SOP流程，以生物鏈機制防治害蟲、避免農地被有害物質侵擾，將農藥使用量降到最低，確保每一口咬下，都能讓消費者感到安心。不僅已在亞洲地區熱賣15年，更蟬聯美國銷售第一。
Lottie Eglinton表示，在過去15年裡，愛妃蘋果不僅成為一個高端的蘋果品牌，在全球各地也成為家庭的最愛，特別是在台灣。台灣是全球水果消耗量最高的國家之一，所以在這裡看到愛妃需求不斷增長，這讓她為每一顆蘋果付出時間和努力的種植者，感到特別開心。
Lottie Eglinton說，愛妃是終極的蘋果體驗，因為愛妃匯集了甜度、香氣和令人滿意的鬆脆口感。它鮮艷的紅色已經成為了亞洲消費者喜愛的標誌性特徵。值得一提的是，公司 T&G Global 承諾採取雙半球戰略，這意味著我們全年都從不同的種植區域供應愛妃。今天在店里看到的愛妃蘋果是來自紐西蘭的，11月左右開始在市場上銷售的是美國種植的愛妃。美國和紐西蘭的季節互補，意味著全年都可以吃到愛妃蘋果。