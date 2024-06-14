助學築夢迎未來！台電20座電廠頒6千萬元獎助學金助1萬6千學子
台灣電力公司串聯20座電廠於今(14)日，舉辦獎助學金頒獎典禮，共頒6千萬元助1萬6千位學子，其中，主場在高雄市小港區，高雄市社會教育館舉行，有大林發電廠在地國中小學子1267人受惠，共發出331萬元獎助學金，以資鼓勵，盼能築夢迎向未來。
記者黃守作／高雄報導
台灣電力公司舉辦獎助學金頒獎典禮，主場是由台灣電力公司董事長曾文生主持，台電副總經理郭天合、副總經理蔡志孟、公眾服務處處長袁梅玲、水火力發電事業部處長孫禹華、大林發電廠廠長洪貴忠、高雄市議會議長康裕成、議員李順進、黃彥毓、高雄市政府教育局局長謝文斌等人，以及小港區各國中、國小校長與會。
台灣電力公司董事長曾文生表示，台灣電力公司除肩負穩定供電職責，也持續善盡企業社會責任，自1990年設立獎助學金制度，鼓勵電廠周邊地區低收入、遇重大變故、五育優良及才藝優秀等學子，依獎項及個別學生情形設五類獎項，獎學金頒發額度最高3萬元、特別助學金最高5萬元，創立逾30年來持續幫助50萬名年輕學子成長逐夢，發出獎助學金近20億元，期盼受獎學生長大茁壯也能幫助他人，創造社會正循環。
會中並邀請曾受台灣電力公司頒發獎助學金的賴彩瑜到場現身分享憑藉優異成績獲得大林發電廠獎學金幫助，並鼓勵今年獲獎的學弟妹，可以多抱持「先苦後甘」的正向心態，把當下面對的困難，視作幫自己的未來鋪路。
另一位劉祖杰受到大甲溪電廠所提供的特別助學金至大學畢業，而家中親身經歷也讓他選擇攻讀社會工作系，目前在安置機構負責照顧與輔導家逢變故的未成年兒少，他盼努力把過去受到的幫助，轉換為幫助別人、回饋社會的能力。