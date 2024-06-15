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天氣預報／北台灣高溫示警！今日各地降雨機率　南部防不定時雷雨

▲西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，今（15）日中午前後臺東縣地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；雙北、花蓮有攝氏36度高溫機會。（圖／記者葉政勳攝）
▲西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，今（15）日中午前後臺東縣地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；雙北、花蓮有攝氏36度高溫機會。（圖／記者葉政勳攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

中央氣象署指出，今（15）日臺灣南部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部、苗栗地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。北部沿海空曠地區及蘭嶼、綠島易有8至9級強陣風；馬祖及金門易有低雲或局部霧影響能見度；東南部地區有焚風發生的機率，請注意。

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西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，臺東縣地區有焚風發生的機率，今（15）日中午前後臺東縣地區為橙色燈號，有攝氏38度極端高溫出現的機率；臺北市地區、新北市地區、花蓮縣地區為黃色燈號，氣溫達攝氏36度以上，請注意。

🟡今日各地天氣概況

🟡北台灣
📍台北市：多雲午後短暫雷陣雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至36度
📍新北市：陰時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至35度
📍桃園市：陰時多雲，降雨機率20％ ，氣溫攝氏27至35度

🟡中台灣天氣
📍台中市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％ ，氣溫攝氏27至33度

🟡南台灣天氣
📍台南市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至32度
📍高雄市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏27至33度

🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：陰時多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏26至32度
📍臺東縣：多雲，降雨機率20％，氣溫攝氏27至36度

▲下周起太平洋高壓增強，逐漸轉為夏季天氣型態，各地多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。（圖／中央氣象署提供）
▲今（15）日臺灣南部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，中部、苗栗地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨，金門及馬祖並有局部較大雨勢發生的機率。（圖／中央氣象署提供）

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