林襄進軍日本大尺照辣翻！趴沙發壓暴力上圍 養眼畫面10萬人朝聖
啦啦隊女神林襄今年（2024）轉隊到味全龍當「小龍女」，人氣依舊居高不下，IG追蹤人數已經超過181萬粉絲，近年來林襄也開始跨足演藝圈，私下積極上課充實自己，下（7）月她將發行在日本第一本寫真集，12日也在IG發文曬出辣照宣傳，脫到只剩下內衣褲，趴在沙發上大方展露性感身材，引發日本粉絲熱烈迴響，在IG上傳後，更是引來超過10萬人按讚。
記者吳昕蓓／綜合報導
林襄的寫真集寫真集的核心概念為「香水」，作品營造出一種讓粉絲感覺林襄就在身邊的氛圍與氣息，攝影師還是林襄經紀公司社長莉奈，莉奈叢林襄剛出道，一路支持陪伴著她，成為林襄最親近的人之一，因此能夠捕捉到林襄私底下的各種面貌、表情，寫真集將在7月發行，資訊引來反響，還奪得日本各大網路書店排行榜第一名。
作為林襄的第一本實體寫真書，她也鼓勵每個人都能做自己、好好表現自己，「每個人獨一無二的香氣，是可以讓人記住的，透過照片，彷彿被味道侵略，汗水濕潤感搭配女性的曲線，紀錄每個影像，聞到每個情緒」，表現出與前兩本寫真書截然不同的視覺衝擊，挑戰最性感的林襄。
林襄也在IG發文，曬出身穿紅色內衣褲，趴在沙發上擺出撩人姿態，只見她眼神嫵媚的看著鏡頭，電力十足，豐滿上圍壓在沙發上，就要滿溢而出，他也在留言區害羞直呼：「2年前的我真的看起來好純，好喜歡！」這張照片曝光後，立刻引發超過10萬人按讚朝聖，不少網友都直呼，「襄的身材真的很頂」、「辣死我了啦！」、「太香了。」