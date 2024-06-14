美國百年品牌貝克傢俱進駐七期 盧秀燕：相得益彰

以精湛工藝享譽全球的頂級傢俱品牌Baker Furniture貝克傢俱，以嶄新品牌Baker-McGuire面向全球，台灣首間直營旗艦店進駐台中七期，今(14)日開幕。臺中市長盧秀燕到場致賀並表示，Baker-McGuire貝克傢俱，選擇擁有文化魅力的台中做為首家直營旗艦店據點，更是相得益彰。
記者金武鳯/ 台中報導
盧市長表示，台中是一座充滿文化魅力的城市，擁有豐富的生活美學氛圍和文化底蘊，吸引來自世界各地的人才和創意聚集於此，感謝Baker-McGuire貝克傢俱選擇台中做為台灣首家直營旗艦店據點，不僅能為台中的高端家居市場注入新的活力，帶動相關產業的發展，也讓台中的城市魅力可以持續被國際看見。
盧市長指出，臺中力推重大建設打造良好投資環境，更擁有285萬人口龐大消費市場，除新光三越、遠東百貨每年營業額高居全台店王，更吸引美商COSTCO、日商三井臺中港Outlet Park、Lalaport購物中心及唐吉訶德等投資進駐，未來還有漢神洲際百貨、廣三sogo高鐵娛樂購物城加入臺中消費市場戰局，商業前景持續看好。
Baker-McGuire貝克傢俱是美國百年頂級傢俱Baker Furniture推出的嶄新品牌，看好台中發展前景，直營旗艦店選擇落腳台中七期臺灣大道，擁有占地近200坪，6米挑高的尊榮展示空間，完美展現設計傢俱與空間美學，蔚為地產界、建築設計、時尚潮流等業界年度盛事。
經發局表示，臺中近年來經濟表現頻傳佳績，近期發布的大型民調，包括「遠見30週年民調」、「中國時報縣市長施政成績單」，台中的施政滿意度都蟬聯六都第一，也在「經濟與就業」及「經濟發展」項目上，雙雙受到肯定，投資環境持續受到企業看好。