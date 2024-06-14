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影／逆天長腿！「國民女友」羅嘉翎再上投手丘　悍將陳真主動搭訕

▲台灣跆拳道一姊羅嘉翎再度站上投手丘，擔任中華職棒富邦悍將的開球嘉賓。（圖／記者陳云茹攝）
▲台灣跆拳道一姊羅嘉翎再度站上投手丘，擔任中華職棒富邦悍將的開球嘉賓。（圖／記者陳云茹攝）

記者廖聿偉/綜合報導

台灣跆拳道一姊「國民女友」羅嘉翎今(14)日再度站上投手丘，擔任中華職棒富邦悍將的開球嘉賓。擁有逆天長腿、外型亮眼的羅嘉翎開球也博得滿堂彩，同時還與富邦外野手陳真有許多互動，羅嘉翎笑說，「之前在活動上認識陳真，他很好相處，也很幽默。今天陳真還主動來跟我說話，叫我不要緊張。」

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羅嘉翎曾於2021年東京奧運奪銅後首度擔任富邦悍將的開球嘉賓，當時她選擇被「+0」，而這次她則選擇了「57」。羅嘉翎回應，「當時剛好在疫情期間，所以選擇+0希望替台灣帶來好運；這次選擇57主要是長年比賽都在57公斤級奮戰，也希望球迷能在巴黎奧運為我加油。」

富邦人壽長期支持國內各項運動發展，今年適逢巴黎奧運，將投入資源支持國內跆拳道唯一代表選手羅嘉翎。

▲台灣跆拳道一姊羅嘉翎賽前練球。（圖／記者陳云茹攝）
▲台灣跆拳道一姊羅嘉翎賽前練球。（圖／記者陳云茹攝）
備戰巴黎奧運　特別選「57」

談到本次開球的心情，羅嘉翎說，「前陣子很喜歡打棒球，尤其特別喜歡打擊，擊到球的瞬間非常紓壓。這次開球比較不緊張，教練也有將我如何擺POSE。」

羅嘉翎將在下個月出征巴黎奧運，也是本屆奧運中華隊唯一的跆拳道選手，她說，「上次東京奧運是菜鳥，這次則背負大家的期待，還是希望能平常心，目標是讓獎牌成色能提升。」

▲台灣跆拳道一姊羅嘉翎再度站上投手丘，擔任中華職棒富邦悍將的開球嘉賓。（圖／記者陳云茹攝）
▲台灣跆拳道一姊羅嘉翎再度站上投手丘，擔任中華職棒富邦悍將的開球嘉賓。（圖／記者陳云茹攝）

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