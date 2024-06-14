金曲35／王力宏請辭緬懷李玟經典歌曲嘉賓一事 經紀公司證實了
《第35屆金曲獎》即將在6月29日隆重登場，不過嘉賓的人選卻掀起熱議，因為主辦單位邀請了歌手王力宏，獻唱已逝歌手李玟的經典歌曲，但王力宏卻因為感情風波與政治立場等爭議，慘遭網友撻伐，後續甚至讓文化部部長李遠出面表態，表示要製作單位再跟李玟家人討論，也疑似是因為事情鬧得沸沸揚揚，王力宏於今（14）日稍早，透過經紀公司宣布，要退出金曲獎的演出，而文化部也透過主辦單位發聲，表示已經同意此事。
記者施以慧／綜合報導
經紀公司協助發聲，表示近期的爭議，已經失去原先要緬懷好友的初衷，「關於本公司藝人王力宏先生，受邀在金曲獎上表演緬懷 Coco 李玟小姐的段落，這兩天引發各界熱烈的討論，我們認為已經失去了緬懷好友，單純表達致敬的意義。」經紀公司也透露，王力宏本人不希望模糊大眾焦點，於是決定請辭金曲獎的演出，「經過經紀公司考量，避免浪費社會大眾資源，模糊了 Coco 李玟小姐對華語音樂的貢獻，故決定請辭這次金曲獎的演出。未來，我們會用其他更有意義的方式，來表達對好朋友的致敬。」
而稍早文化部也透過主辦單位出面發聲，為近期的風波致歉，並向外界表示，已經同意王力宏辭演的決定，「在尊重典禮專業製作決定，以及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。」
王力宏先前因為曾與前妻李靚蕾爆出婚變，進而離婚，當時李靚蕾還爆料王力宏出軌人妻，並與多名女藝人有染，引起外界譁然；但爭議不只如此，王力宏過去還曾因為對兩岸議題表態，而慘遭網友圍剿，這也是這次他受邀金曲獎被質疑的原因之一。
宏聲音樂聲明全文
關於本公司藝人王力宏先生，受邀在金曲獎上表演緬懷Coco李玟小姐的段落，這兩天引發各界熱烈的討論，我們認為已經失去了緬懷好友，單純表達致敬的意義。經過經紀公司考量，避免浪費社會大眾資源，模糊了 Coco 李玟小姐對華語音樂的貢獻，故決定請辭這次金曲獎的演出。未來，我們會用其他更有意義的方式，來表達對好朋友的致敬。
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