金曲35／王力宏請辭演出！文化部決定取消橋段 李玟二姐發聲了
第35屆金曲獎原定邀請王力宏獻聲演出，以致敬已故華語樂壇歌后李玟（CoCo），但因為王力宏曾爆出婚內出軌事件，引發李玟歌迷灌爆金曲獎臉書留言抗議。今（14）日晚間王力宏突然宣布辭演：「避免浪費社會大眾資源，模糊了CoCo李玟小姐對華語音樂的貢獻，故決定請辭這次金曲獎的演出。」之後主辦單位文化部也發聲明，取消致敬橋段。此外，李玟二姐Nancy說：「我們尊重力宏的決定。」
記者黃雅琪／綜合報導
文化部表示：「為緬懷及肯定CoCo李玟在樂壇的貢獻，承辦單位特別提出在第35屆金曲獎頒獎典禮向李玟致敬的表演橋段。對於昨日表演節目及人選公布後引發的討論，文化部及承辦單位誠心接受各界的批評、指教。在尊重典禮專業製作決定，以及演出人王力宏提出辭演後，文化部經再次與相關單位溝通後，考量整體節目安排情況，決定取消這段演出。」
文化部謝謝李玟家人一直尊重製作單位對致敬環節的安排，也對未能如期盼於金曲獎演出致敬橋段及造成的困擾，向支持者們及大眾致歉，文化部會將此次案例列為後續典禮節目規劃等相關事務的重要參考。文化部深切期盼大家繼續熱情支持已經走了35年的金曲獎，向台灣所有努力不懈的傑出音樂人致敬。