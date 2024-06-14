中職／樂天後悔了嗎？後勁轉先發初登板就拿勝投 台鋼9：3勝統一
中華職棒台鋼雄鷹洋投後勁今(14)日轉隊後初登板，先發6局僅被敲出6支安打，失掉2分，完成優質先發，加上洋砲魔鷹狂掃4支安打其中有3支二壘安打，1發全壘打，狂掃4分打點，洋將投打雙雄的帶領下，終場9：3擊敗統一獅，喜迎三連勝，同時賞給統一獅4連敗。
NOWnews/綜合報導
後勁過去三個球季都效力於樂天桃猿，原本中文名字叫豪勁，是樂天的王牌守護神。過去3個球季出賽163場，只有5場先發，其餘158場都是後援出賽，總共拿下58次救援成功，其中2022年單季36次，表現最佳，但本季未獲樂天續約。
本季職棒新軍台鋼雄鷹重新網羅後勁，並讓他轉往先發，賽前擔憂他體力可能是最大的問題，不過後勁又表現抹去所有疑慮，他主投6局只用了89球，其中有57個好球，表現可圈可點。
統一本場比賽派出本土郭俊麟先發，但他壓制力不足，僅投4.1局，被敲出6支安打，包括魔鷹的全壘打，狂失6分，吞下敗投。
味全龍8局大逆轉擊敗富邦悍將
另一場比賽，味全龍在第8局敲出4支安打，加上對手守備失誤，一口氣灌進5分，逆轉戰局，終場味全9：6擊敗富邦悍將，郭嚴文敲出關鍵安打，拿下單場MVP。