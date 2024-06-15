獨家專訪／張信哲杜拜飛天演出險觸法！黎明、台灣歌手私訊搶開唱

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全球知名華人歌手數不清，張信哲究竟有什麼魅力？能受到杜拜旅遊局邀請開唱，寫下第一位華人歌手，在當地舉行大型個人演唱會的輝煌紀錄；張信哲經紀人鄧學澤表示：「是在音樂上36年的貢獻。」提到近年有大量中國人到中東做生意，杜拜政府相當重視彼此的貿易往來、文化交流，因而牽起這段奇妙緣分。
揭開阿拉伯神祕的面紗 張信哲杜拜開唱遇困境
張信哲原定開唱的戶外場地「杜拜媒體城圓形劇場」（Dubai Media City Amphitheatre），經歷杜拜極端氣候、水淹成災之後舞台全毀，最後選在可容納1萬多人的「Coca Cola Arena」舞台舉行演唱會；鄧學澤分享，巡演主辦單位與杜拜政府歷經歌手與場地檔期排程、向政府申報活動、消防安全等流程，之後才開始對外宣傳、選購硬體設備、挑選歌單曲目，整個交涉過程至少需要1、2個月以上。
然而，此行前往杜拜開唱最困難之處，其實是在「硬體設備」方面受到大量限制，鄧學澤表示：「多方溝通的就是設備，因為中東杜拜跟中國不一樣，阿哲哥要把最好的設備都帶來！」堅持原汁原味呈現巡演，團隊特地從中國、英國倫敦等地運送設備至此，杜拜當局對於「升降舞台」可以壓縮到極薄狀態感到很神奇！可惜的是〈王子公主〉這首歌，本來要安排「吊鋼絲」表演，礙於當地法規不允許，只好忍痛放棄。
石油大國出手超級大方 預算無上限力邀張信哲
張信哲前進杜拜舉辦演唱會，機票、用車、餐費、場館租借、設備、樂隊老師等費用，破千萬台幣全由杜拜政府支出，鄧學澤表示：「沒有預算上限，我們當初談好演出條件，他（杜拜政府）接受後，我們才合作的。」豪邁出手就是希望邀請張信哲至杜拜開唱，杜拜皇室成員、10多名政府官員都親自到場，欣賞這場國際高水準演出。