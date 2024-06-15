雞蛋多到可以餵豬！早餐店「不降價原因」曝光　眾傻眼：死亡邏輯

台北5星飯店buffet最低864爽吃海鮮　身分證「618」中任2碼送焗蝦

▲台北凱達大飯店的百宴自助餐廳，首度匯集全台各式海鮮推出「寶島海鮮季」，活動時間即日起至八月底，另推優惠，凡身分證對中6、1、8其中二碼，即贈價值199元的「焗烤奶油大蝦」乙隻(不得與其他優惠併行使用)。（圖／台北凱達提供）
▲台北凱達大飯店的百宴自助餐廳，首度匯集全台各式海鮮推出「寶島海鮮季」，活動時間即日起至八月底，另推優惠，凡身分證對中6、1、8其中二碼，即贈價值199元的「焗烤奶油大蝦」乙隻(不得與其他優惠併行使用)。（圖／台北凱達提供）

記者葉盛耀/綜合報導

氣候逐漸赤炎，正是品嚐豐美海鮮的好時節，台北凱達飯店的百宴自助餐廳，首度匯集全台各式海鮮推出「寶島海鮮季」，即日起至八月底，主廚運用在地海鮮食材，將菜色精緻化，更於餐檯加碼「現流水產」現點現做料理區，另外，於六月底前更加碼推出「618快閃活動」，凡身分證對中6、1、8其中二碼，即贈價值199元的「焗烤奶油大蝦」乙隻(不得與其他優惠併行使用)。

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台北凱達飯店一向提倡「吃當季、食在地」，依旬而食體驗季節之美，尤其台灣四面環海優勢，擁有各式多樣的海鮮食材，百宴自助餐廳以全台漁港直送的漁貨為主角，演繹出多道海鮮佳餚，像是葡萄蝦、口感滑嫩Ｑ彈富有膠質的漫波魚皮、金沙麥片螃等。

更推薦「現流水產」料理區，其中有新鮮現流魚、蟹腳、透抽，假日餐檯再加碼提供炙燒生食干貝、酥炸黃金蟹鉗球，再佐上現切肋眼牛排、黑胡椒牛小排，最後來一杯沁涼的柏克金鮮釀啤酒，為這場海鮮饗宴畫上完美結尾。一次盡享海陸盛宴。

▲台北凱達大飯店百宴自助餐廳還加碼「現流水產」現點現做料理區，將台式海產復刻出記憶中的經典滋味詮釋新風貌。（圖／台北凱達提供）
▲台北凱達大飯店百宴自助餐廳還加碼「現流水產」現點現做料理區，將台式海產復刻出記憶中的經典滋味詮釋新風貌。（圖／台北凱達提供）
於六月底前更加碼推出「618快閃活動」，凡身分證對中6、1、8其中二碼，即贈價值199元的「焗烤奶油大蝦」乙隻(不得與其他優惠併行使用)。沒對中的也可以399元加購「焗烤波士頓龍蝦」、99元加購「焗烤奶油大蝦」，每人限點一次。還有另一優惠活動，即日起至８月底，加碼推出「早鳥揪伴．享優惠」活動，凡於週一至週四，四人以上同行並於用餐14日前訂位即享7折優惠，等於每位只要864元。

▲六月底前更加碼推出「618快閃活動」，凡身分證對中6、1、8其中二碼，即贈價值199元的「焗烤奶油大蝦」乙隻。（圖／台北凱達提供）
▲六月底前更加碼推出「618快閃活動」，凡身分證對中6、1、8其中二碼，即贈價值199元的「焗烤奶油大蝦」乙隻。（圖／台北凱達提供）
至於台北君悅酒店的自助餐廳「凱菲屋」即日起也推出吸睛新菜，8月底前，鎖定平日晚餐或假日午餐時段，指定時段訂位加贈每人一份主廚特製「龍蝦水果沙拉」，將半隻波士頓龍蝦拌入哈密瓜、鳳梨、番茄與藜麥調配清爽醬汁，澎湃夠味。

▲台北君悅酒店的自助餐廳「凱菲屋」推出8月底前，平日晚餐或假日午餐時段，指定時段訂位加贈每人一份主廚特製「龍蝦水果沙拉」。（圖／台北君悅提供）
▲台北君悅酒店的自助餐廳「凱菲屋」推出8月底前，平日晚餐或假日午餐時段，指定時段訂位加贈每人一份主廚特製「龍蝦水果沙拉」。（圖／台北君悅提供）
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