法國政局拖累歐股收黑！消費者信心指數下滑　美股道瓊收跌57點

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出於投資人對法國提前選舉的擔憂，法國股市14日收盤重挫，週線跌幅為逾2年以來最大，巴黎CAC 40指數下跌204.75點或2.66%，收在7503.27點，也拖累歐股收黑，倫敦FTSE 100指數下跌16.81點或0.21%，收在8146.86點，法蘭克福DAX指數下跌263.66點或1.44%，收在18002.02點。
另一方面，美國密西根大學消費者調查也顯示，6月消費者信心指數從5月的69.1下降至65.6，低於預期的71.5，也是7個月新低；金融服務公司貝爾德（Baird）的投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）認為，在PPI和CPI等關鍵經濟數據疲軟的情況下，股市在經歷大幅上漲後趨緩，是相當自然的現象。
克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也聲稱，對近期數據顯示通膨壓力減弱一事表達歡迎，但希望看到連續數月的正面數據後，再考慮何時降息。
14日收盤，美股道瓊指數下跌57.94點，或0.15%，收38589.16點；那斯達克指數上漲21.32點，或0.12%，收17688.88點；標普500指數下跌2.14點，或0.04%，收5431.6點；費城半導體指數下跌4.11點，或0.07%，收5598.31點。