越南工廠也有缺工危機！年輕人寧願跑外送　稱不願被工作束縛

法國政局拖累歐股收黑！消費者信心指數下滑　美股道瓊收跌57點

▲法國政治危機持續影響投資情緒，加上美國最新經濟數據疲軟，美股週五個別發展。圖為紐約交易所。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國政治危機持續影響投資情緒，加上美國最新經濟數據疲軟，美股週五個別發展。圖為紐約交易所。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

法國政治危機持續影響投資情緒，加上美國最新經濟數據疲軟，美股週五個別發展，那斯達克指數小幅走高，連續第5個交易日收在歷史新高，道瓊工業指數則以微跌57點作收。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《CNBC》等外媒報導，法國政局動盪，總統馬克宏（Emmanuel Macron）遭極端政黨夾擊，法國財長甚至警告，新組建的左翼聯盟如果在國會選舉中獲勝，不排除將導致法國退出歐盟，其政綱也將可能導致經濟崩潰及大規模失業。

▲法國總統馬克宏在歐洲議會選舉慘輸極右派領袖雷朋的政黨後，9日意外做出政治豪賭解散國會。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏面臨遭極左、極右夾擊的政治危機，連帶影響歐美股市。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
出於投資人對法國提前選舉的擔憂，法國股市14日收盤重挫，週線跌幅為逾2年以來最大，巴黎CAC 40指數下跌204.75點或2.66%，收在7503.27點，也拖累歐股收黑，倫敦FTSE 100指數下跌16.81點或0.21%，收在8146.86點，法蘭克福DAX指數下跌263.66點或1.44%，收在18002.02點。

另一方面，美國密西根大學消費者調查也顯示，6月消費者信心指數從5月的69.1下降至65.6，低於預期的71.5，也是7個月新低；金融服務公司貝爾德（Baird）的投資策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）認為，在PPI和CPI等關鍵經濟數據疲軟的情況下，股市在經歷大幅上漲後趨緩，是相當自然的現象。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）也聲稱，對近期數據顯示通膨壓力減弱一事表達歡迎，但希望看到連續數月的正面數據後，再考慮何時降息。

14日收盤，美股道瓊指數下跌57.94點，或0.15%，收38589.16點；那斯達克指數上漲21.32點，或0.12%，收17688.88點；標普500指數下跌2.14點，或0.04%，收5431.6點；費城半導體指數下跌4.11點，或0.07%，收5598.31點。

美股主要指數開低！道指、標普雙跌　6月消費者信心指數觸底

Fed維持利率不變！美股道瓊收黑　標普、那指再創新高

美股「世紀泡沫」終將破裂？專家預言：屆時輝達股價恐暴跌98％

非農就業數據遠超預期！Fed降息希望遭潑冷水　美股主要指數皆墨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代