波特王爆料無辜中槍！YTR小象成都拍片遭出征 公開機票打臉酸民
網紅波特王最近在社群發文爆料，表示大陸將在7月下旬開始，邀請10多組台灣網紅到當地拍攝免費的旅遊影片，然而風波越演越烈，許多前一陣子有去過中國拍片的網紅逐一被出征。連旅遊YouTuber「小象愛出門」也捲入風波，她本人也親自回應酸民，也曬出自己的「機票訂單」反擊，表明全程都是自費去旅遊，並不是外傳的模樣。
記者張嘉哲/綜合報導
在波特王爆料之後，「小象愛出門」在5個月之前的一支影片就被起底，名稱為「吃爆四川！男友是百萬Youtuber ？竟然賺那麼多！隱瞞半年的私房錢，四川夜市必吃」，有網友質疑她是收了錢才去大陸拍片介紹觀光，也有人留言酸她「好巧喔！怎麼YTR都不約而同到成都？好玄喔！」
對此，「小象愛出門」也不忍了！直接把那些留言酸她的截圖發上限時動態並表示「請問我去年11月從四川轉機到俄羅斯，犯了什麼罪？我只是中轉吃螺螄粉跟麻辣燙，七個月前的事情被拿出來統戰，這個世界是怎麼了？」
「小象愛出門」也強調「相信我的人自然就會相信，不相信的人就繼續追尋自己的信仰，經過去那些被黑化的連續風波，哪天說我是外星人我都不意外了！」而貼文當中也附上自己真的自費訂機票的訂單，吸引許多粉絲按讚力挺。
波特王爆料網紅無辜被牽扯！呱吉看不下去：不應該在無證據情況下獵巫
然而隨著波特王的爆料，讓不少網紅都無辜受到波及，許多人都出面澄清。前台北市議員、網紅呱吉（邱威傑）也在臉書表示：「這個資訊的真偽我無從判斷，但過去的確有這種前例」坦承過去自己也曾經受到邀請，只是拒絕了，因為實在不想拍片拍到一半，突然被要求拿個我是中國人的牌子出來。」
不過即便如此，呱吉也強調「前往中國大陸旅遊、工作、演出，都沒有受到台灣法律禁止，也非需要在道德上被譴責的行為，在毫無根據的情況下，隨意連結網紅、藝人近期前往中國旅遊的行為，這跟指著一個胎記說這是惡魔的象徵有什麼不一樣？」認為大眾都不應該在毫無證據的情況下獵巫。